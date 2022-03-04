Инструкция для гражданских: что делать с врагом, который сдается в плен

В Минобороны предоставили подробную инструкцию, что делать, если российский оккупант хочет сдаться. Первым делом он должен бросить оружие.

Пленные российские солдаты-оккупанты необходимы для того, чтобы проводить обмен на украинских пленных.

Важно Россияне наносят удары по городам, чтобы выиграть время для передислокации, – Данилов

Если видите солдата, который готов сдаться, необходимо, чтобы он совершил три простых действия: бросил оружие, поднял руки и лег на землю. После – обыскать, убедиться, что он без оружия; конвоировать в местный сельсовет, к старосте или офис ОТО. Важно! Дистанция между вами – 2 метра.

Если офис ОТО находится далеко от вас или это опасно, позовите на помощь и обязательно наберите номер горячей линии пункта сбора пленных Министерства обороны,

– говорится в сообщении.

Номер: +380894201863



Инструкция / Фото Минобороны

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