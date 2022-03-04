Полонені російські солдати-окупанти необхідні для того, щоб проводити обмін на українських полонених.
Важливо Росіяни завдають ударів по містах, щоб виграти час для передислокації, – Данілов
Якщо бачите солдата, який готовий здатися, необхідно, щоб він зробив три простих дії: кинув зброю, підняв руки та ліг на землю. Опісля – обшукати, переконатися, що він без зброї; конвоювати до місцевої сільради, старости або офісу ОТГ. Важливо! Дистанція між вами – 2 метри.
Якщо офіс ОТГ знаходиться далеко від вас або це небезпечно, покличте на допомогу і обов’язково наберіть номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони, – йдеться у повідомленні.
Номер – +380894201863
Інструкція / Фото Міноборони
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