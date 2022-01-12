Боевиков незаконных вооруженных формирований заочно осудили на разные сроки наказания. В частности, оккупанты получили 9, 10 и 11 лет лишения свободы соответственно.

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Обвинения против террористов

В течение 2014 – 2018 годов они принимали активное участие в боевых действиях против ВСУ.



Террористы воевали против ВСУ / Фото СБУ

Также следователи доказали, что преступники занимали "командные посты", инструктировали террористов и вербовали для них новобранцев.



СБУ доказала вину террористов / Фото СБУ

Последние осуждения боевиков

Суд вынес приговор двум украинцам, воевавшим на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Предателей заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Осужденные присоединились к рядам оккупантов в 2014 году. На их стороне они воевали 4 года.

Апелляционный суд Праги также изменил приговор в отношении 27-летнего гражданина Чехии Лукаша Новачека. Его приговорили к 20 годам лишения свободы за членство в рядах боевиков на Донбассе.

Бывшего работника спецслужбы Украины приговорили к 10 годам лишения свободы. Он помогал террористическим группировкам на Донбассе.

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