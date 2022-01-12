Бойовиків незаконних збройних формувань заочно засудили на різні терміни покарання. Зокрема, окупанти отримали 9, 10 та 11 років позбавлення волі відповідно.

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Звинувачення проти терористів

Упродовж 2014 – 2018 років вони брали активну участь у бойових діях проти ЗСУ.



Терористи воювали проти ЗСУ / Фото СБУ

Також слідчі довели, що злочинці обіймали "командні пости", інструктували терористів і вербували для них новобранців.



СБУ довела провину терористів / Фото СБУ

Останні засудження бойовиків

Суд виніс вирок двом українцям, які воювали на Донбасі проти Збройних сил України. Зрадників заочно засудили до 10 років в'язниці. Засудженні приєдналися до лав окупантів у 2014 році. На їхньому боці вони воювали 4 роки.

Апеляційний суд Праги також змінив вирок щодо 27-річного громадянина Чехії Лукаша Новачека. Його засудили до 20 років позбавлення волі за членство у лавах бойовиків на Донбасі.

Колишнього працівника спецслужби України засудили до 10 років позбавлення волі. Він допомагав терористичним угрупованням на Донбасі.

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