Бойовиків незаконних збройних формувань заочно засудили на різні терміни покарання. Зокрема, окупанти отримали 9, 10 та 11 років позбавлення волі відповідно.

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Звинувачення проти терористів

Упродовж 2014 – 2018 років вони брали активну участь у бойових діях проти ЗСУ.

Терористи брали участь у війні на Донбасі
Терористи воювали проти ЗСУ / Фото СБУ

Також слідчі довели, що злочинці обіймали "командні пости", інструктували терористів і вербували для них новобранців.

Провину бойовиків довели
СБУ довела провину терористів / Фото СБУ

Останні засудження бойовиків

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