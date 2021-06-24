Инструменты влияния на остановку "Северного потока-2" не исчерпаны, – советник главы "Нафтогаза"

Морская часть первой нитки "Северного потока-2" уже технически завершена. Однако инструменты влияния на остановку российского газопровода еще не исчерпаны.

Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук рассказала, что по газопроводу отменили не все санкции. В то же время без надлежащего процесса сертификации "Северный поток-2" тоже не введут в действие.

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Запуск газопровода можно остановить

По словам Залищук, пока еще есть шансы остановить запуск "Северного потока-2". Как она отметила, Энтони Блинкен во время встречи с Ангелой Меркель публично озвучил то, что украинская делегация "Нафтогаза" услышала от администрации США, когда находилась в Вашингтоне.

В частности, Государственный секретарь США призвал Германию прибегнуть к конкретным шагам, чтобы уменьшить риски, которые "Северный поток-2" несет Украине и европейской энергетической безопасности.

"Нафтогаз" и вся украинская команда стоят на позиции, что на сегодня инструменты влияния на остановку "Северного потока-2" не исчерпаны,

– подчеркнула она.

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