"Наверное, это давление": как вовремя распознать инсульт и помочь близкому человеку

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В этот день особенно важно напомнить о профилактике, контроле факторов риска инсульта и объяснить основные правила того, как распознать инсульт, почему не следует делать до приезда медиков и как помочь близкому человеку восстанавливаться после выписки из больницы.

Об этом рассказал врач-невролог Дмитрий Лебединец. Подробности, с его слов, передает 24 Канал.

Какие симптомы инсульта легко пропустить?

"Наверное, это давление", "просто переутомился", "сейчас отдохнет – и пройдет". Именно так иногда объясняют внезапную слабость, нарушение речи или головокружение родные людей, у которых случился инсульт.

Человеку предлагают прилечь, выпить лекарство или подождать, пока станет лучше. Однако за этими симптомами может скрываться инсульт – состояние, при котором каждая минута промедления уменьшает шансы на успешное лечение.

Асимметричная улыбка, слабость руки и нарушение речи – самые известные признаки инсульта. Однако насторожить должны и внезапное ухудшение зрения, сильное головокружение или потеря координации. Например, человек может внезапно потерять зрение на один глаз или не удержаться на ногах.

Важно: запомнить основные признаки помогает слово "МОЗОК": речь, лицо, головокружение, глаза, конечности.

Если вы заметили необычные изменения в состоянии близкого человека, обратите внимание на несколько признаков:

Лицо : попросите человека улыбнуться. Не опускается ли один уголок рта?

: попросите человека улыбнуться. Не опускается ли один уголок рта? Конечности : попросите поднять обе руки. Может ли человек удерживать их на одинаковой высоте?

: попросите поднять обе руки. Может ли человек удерживать их на одинаковой высоте? Речь: попросите повторить простое предложение. Не стало ли произношение неразборчивым, понимает ли человек обращенные к нему слова?

В то же время инсульт не всегда сопровождается этими тремя нарушениями. Он может проявляться внезапной потерей равновесия, нарушением координации или зрения.

Отдельный повод для вызова скорой помощи – внезапная чрезвычайно сильная головная боль, непривычная для человека. Так может проявляться кровоизлияние под оболочки мозга.

Важна именно внезапность изменений. Не нужно ждать появления всех симптомов: даже при одном признаке возможного инсульта следует немедленно звонить по номеру 103.

Если же симптомы быстро прошли, человеку все равно требуется срочная медицинская помощь. Распознавать инсульт сегодня учатся уже младшие школьники – благодаря международной образовательной программе "Супергерои FAST".

Программа в игровой форме знакомит детей в возрасте от 5 до 9 лет с основными симптомами инсульта и учит правильно действовать в экстренной ситуации. С помощью мультфильмов, интерактивных заданий и супергероев дети учатся замечать изменения в лице, речи и движениях человека, а главное – понимают, почему нужно немедленно звонить по номеру 103.

С 2021 года обучение по программе прошли более 116 тысяч украинских школьников. Полученными знаниями дети могут делиться с родителями, дедушками и бабушками. Это особенно важно, ведь инсульт может случиться дома, когда рядом нет других взрослых.

Ребенок, знающий симптомы инсульта, может вовремя заметить опасные изменения в состоянии близкого человека и вызвать скорую медицинскую помощь.

Почему важно знать время появления симптомов?

Во время звонка по номеру 103 опишите симптомы и сообщите, когда они возникли. Если точное время не знаете, скажите, когда в последний раз видели человека или разговаривали с ним без этих нарушений.

Например, если вы пришли к родственнику и заметили изменения, врачам важно знать не только время вашего прихода, но и время, когда человек в последний раз чувствовал себя нормально.

Почему это так важно? При ишемическом инсульте тромб перекрывает кровоснабжение части мозга, и уже через несколько минут клетки в этой области начинают повреждаться. Поэтому у врачей есть ограниченное время, чтобы восстановить кровоток и сохранить как можно больше тканей мозга. Для этого применяют два основных метода.

Первый – тромболизис , когда тромб растворяют с помощью препарата. Обычно такое лечение проводят в течение первых 4,5 часов, хотя для отдельных пациентов возможны исключения. За первые 8 месяцев 2026 года в Украине тромболизис провели в 14 670 из 79 258 случаев ишемического инсульта – это 18,5%.

, когда тромб растворяют с помощью препарата. Обычно такое лечение проводят в течение первых 4,5 часов, хотя для отдельных пациентов возможны исключения. За первые 8 месяцев 2026 года в Украине тромболизис провели в 14 670 из 79 258 случаев ишемического инсульта – это 18,5%. Второй – механическая тромбэктомия, при которой тромб удаляют с помощью катетера, введенного через артерию на руке или в паховой области. При определенных условиях такое вмешательство возможно даже в течение 24 часов.

Однако это не означает, что можно ждать. Чем раньше удастся восстановить кровоснабжение мозга, тем больше шансов уменьшить последствия инсульта. Даже если с момента появления симптомов прошло много времени, обращаться за экстренной помощью все равно необходимо.

Что делать до приезда медиков?

После вызова скорой помощи оставайтесь рядом с человеком, помогите ему занять удобное и безопасное положение и выполняйте указания диспетчера.

Не пытайтесь самостоятельно снизить артериальное давление или дать аспирин. По внешним признакам невозможно определить, что вызвало инсульт – закупорка сосуда или кровоизлияние. Аспирин может усилить кровотечение, а резкое снижение давления – ухудшить кровоснабжение мозга.

Также не давайте еду, напитки или лекарства через рот без указания медиков. Инсульт может нарушать глотание, поэтому еда или жидкость могут попасть в дыхательные пути.

Подготовьте информацию о заболеваниях человека и препаратах, которые он постоянно принимает. Следите за его сознанием и дыханием. Если состояние ухудшается, немедленно сообщите об этом диспетчеру.

Где получить бесплатное лечение и реабилитацию?

Не стоит самостоятельно везти человека в ближайшую больницу вместо вызова скорой помощи. Не каждое медицинское учреждение располагает необходимым оборудованием и специалистами для лечения инсульта.

Бригада скорой медицинской помощи доставит пациента в больницу, которая сможет обеспечить надлежащее лечение. За первые 8 месяцев 2026 года именно так были госпитализированы пациенты почти в 86% пролеченных случаев инсульта.

В Украине лечение острого инсульта покрывается Программой медицинских гарантий в учреждениях, имеющих соответствующие договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). По данным НСЗУ, таких учреждений насчитывалось 176.

В бесплатную помощь входят необходимые обследования, лечение, в частности тромболизис и механическая тромбэктомия по медицинским показаниям, а также ранняя реабилитация.

Реабилитацию начинают только что во время лечения, когда состояние позволяет делать это безопасно. Первые занятия могут быть совсем простыми: изменить положение тела, выполнить доступные движения, попробовать сесть или удержать равновесие. Нагрузку определяют индивидуально.

После выписки, в зависимости от состояния человека, реабилитацию можно продолжить в стационаре или амбулаторно. Эти услуги также покрываются Программой медицинских гарантий в учреждениях, имеющих соответствующие договоры с НСЗУ. Найти такое учреждение можно через контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Инсульт может за считанные минуты изменить жизнь человека и его семьи. Однако вовремя распознать опасность и вызвать помощь способен каждый, независимо от возраста. Иногда именно эти простые знания и быстрая реакция становятся решающими для спасения жизни.