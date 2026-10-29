"Мабуть, це тиск": як не пропустити інсульт і допомогти близькій людині

Про це розповів лікар-невролог Дмитро Лебединець. Подробиці з його слів передає 24 Канал.

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Які симптоми інсульту легко пропустити?

"Мабуть, це тиск", "просто перевтомився", "зараз відпочине – і мине". Саме так іноді пояснюють раптову слабкість, порушення мовлення чи запаморочення рідні людей, у яких стався інсульт.

Людині пропонують прилягти, випити ліки або почекати, поки стане краще. Проте за цими симптомами може приховуватися інсульт – стан, за якого кожна хвилина зволікання зменшує шанси на успішне лікування.

Несиметрична усмішка, слабкість руки та порушення мовлення – найвідоміші ознаки інсульту. Однак насторожити мають і раптове погіршення зору, сильне запаморочення чи втрата координації. Наприклад, людина може раптово втратити зір на одне око або не втриматися на ногах.

Важливо Запам'ятати основні ознаки допомагає слово "МОЗОК": мовлення, обличчя, запаморочення, очі, кінцівки.

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Якщо ви помітили незвичні зміни у стані близької людини, зверніть увагу на кілька ознак:

Обличчя : попросіть людину усміхнутися. Чи не опускається один кутик рота?

: попросіть людину усміхнутися. Чи не опускається один кутик рота? Кінцівки : попросіть підняти обидві руки. Чи може людина утримувати їх на однаковій висоті?

: попросіть підняти обидві руки. Чи може людина утримувати їх на однаковій висоті? Мовлення: попросіть повторити просте речення. Чи не стала вимова нерозбірливою, чи розуміє людина звернені до неї слова?

Водночас інсульт не завжди супроводжується цими трьома порушеннями. Він може проявлятися раптовою втратою рівноваги, порушенням координації або зору.

Окремий привід для виклику екстреної допомоги – раптовий надзвичайно сильний головний біль, незвичний для людини. Так може проявлятися крововилив під оболонки мозку.

Важлива саме раптовість змін. Не потрібно чекати появи всіх симптомів: навіть за однієї ознаки можливого інсульту слід негайно телефонувати 103.

Якщо ж симптоми швидко минули, людині все одно потрібна термінова медична допомога. Розпізнавати інсульт сьогодні вчаться вже молодші школярі – завдяки міжнародній освітній програмі "Супергерої FAST".

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Програма в ігровій формі знайомить дітей віком 5 – 9 років з основними симптомами інсульту та навчає правильно діяти в екстреній ситуації. За допомогою мультфільмів, інтерактивних завдань і супергероїв діти вчаться помічати зміни в обличчі, мовленні та рухах людини, а головне – розуміють, чому потрібно негайно телефонувати 103.

З 2021 року навчання за програмою пройшли понад 116 тисяч українських школярів. Отриманими знаннями діти можуть ділитися з батьками, дідусями й бабусями. Це особливо важливо, адже інсульт може статися вдома, коли поруч немає інших дорослих.

Дитина, яка знає симптоми інсульту, може вчасно помітити небезпечні зміни у стані близької людини та викликати екстрену медичну допомогу.

Чому важливо знати час появи симптомів?

Під час дзвінка на 103 опишіть симптоми та повідомте, коли вони виникли. Якщо точного часу не знаєте, скажіть, коли востаннє бачили людину або розмовляли з нею без цих порушень.

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Наприклад, якщо ви прийшли до родича й помітили зміни, лікарям важливо знати не лише час вашого приходу, а й час, коли людина востаннє почувалася нормально.

Чому це так важливо? При ішемічному інсульті тромб перекриває кровопостачання частини мозку, і вже за кілька хвилин клітини в цій ділянці починають пошкоджуватися. Тому в лікарів є обмежений час, щоб відновити кровотік і зберегти якомога більше тканин мозку. Для цього застосовують два основні методи.

Перший – тромболізис , коли тромб розчиняють за допомогою препарату. Зазвичай таке лікування проводять протягом перших 4,5 години, хоча для окремих пацієнтів можливі винятки. За перші 8 місяців 2026 року в Україні тромболізис провели у 14 670 із 79 258 випадків ішемічного інсульту – це 18,5%.

, коли тромб розчиняють за допомогою препарату. Зазвичай таке лікування проводять протягом перших 4,5 години, хоча для окремих пацієнтів можливі винятки. За перші 8 місяців 2026 року в Україні тромболізис провели у 14 670 із 79 258 випадків ішемічного інсульту – це 18,5%. Другий – механічна тромбектомія, коли тромб видаляють за допомогою катетера, введеного через артерію на руці або в паховій ділянці. За певних умов таке втручання можливе навіть протягом 24 годин.

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Однак це не означає, що можна чекати. Що раніше вдасться відновити кровопостачання мозку, то більше шансів зменшити наслідки інсульту. Навіть якщо від появи симптомів минуло багато часу, звертатися по екстрену допомогу однаково необхідно.

Що робити до приїзду медиків?

Після виклику екстреної допомоги залишайтеся поруч із людиною, допоможіть їй зайняти зручне й безпечне положення та виконуйте вказівки диспетчера.

Не намагайтеся самостійно знизити артеріальний тиск або дати аспірин. За зовнішніми ознаками неможливо визначити, що спричинило інсульт – закупорення судини чи крововилив. Аспірин може посилити кровотечу, а різке зниження тиску – погіршити кровопостачання мозку.

Також не давайте їжу, напої чи ліки через рот без вказівки медиків. Інсульт може порушувати ковтання, через що їжа або рідина можуть потрапити у дихальні шляхи.

Підготуйте інформацію про захворювання людини та препарати, які вона постійно приймає. Стежте за її свідомістю й диханням. Якщо стан погіршується, одразу повідомте диспетчеру.

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Де отримати безоплатне лікування та реабілітацію?

Не варто самостійно везти людину до найближчої лікарні замість виклику екстреної допомоги. Не кожен медичний заклад має необхідне обладнання та фахівців для лікування інсульту.

Бригада екстреної медичної допомоги доправить пацієнта до лікарні, яка може забезпечити належне лікування. За перші 8 місяців 2026 року саме так госпіталізували пацієнтів у майже 86% пролікованих випадків інсульту.

В Україні лікування гострого інсульту покриває Програма медичних гарантій у закладах, які мають відповідні договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). За даними НСЗУ, таких закладів було 176.

До безоплатної допомоги входять необхідні обстеження, лікування, зокрема тромболізис і механічна тромбектомія за медичними показаннями, а також рання реабілітація.

Реабілітацію починають ще під час лікування, щойно стан дозволяє робити це безпечно. Перші заняття можуть бути зовсім простими: змінити положення тіла, виконати доступні рухи, спробувати сісти або втримати рівновагу. Навантаження визначають індивідуально.

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Після виписки, залежно від стану людини, реабілітацію можна продовжити у стаціонарі або амбулаторно. Ці послуги також покриває Програма медичних гарантій у закладах, які мають відповідні договори з НСЗУ. Знайти такий заклад можна через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Інсульт може за лічені хвилини змінити життя людини та її родини. Проте вчасно розпізнати небезпеку й викликати допомогу здатен кожен, незалежно від віку. Іноді саме ці прості знання та швидка реакція стають вирішальними для порятунку життя.