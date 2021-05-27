Интеграция – в тупике, – аналитик о союзе Беларуси и России

Уже 28 мая должна состояться встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В то же время вопрос союза Беларуси и России может находиться в тупике.

Об этом рассказал аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко. Он отметил, что, вероятно, даже в случае отдельных договоренностей Путина и Лукашенко, публично информировать об этом не будут.

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Можейко заметил, что Путин в своих политических решениях руководствуется не только тем, что нравится собственно ему, но и учитывает интересы режима в целом.

Россию интересуют конкретные вопросы, связанные с торговлей, политической или экономической интеграцией, отметил аналитик. По мнению Можейко, Лукашенко хотел бы получить экономические бенефиции, но проблема в том, что стороны не доверяют друг другу, они неоднократно сталкивались с невыполнением обещаний.

В каком состоянии создание союза между Россией и Беларусью

Лукашенко, по словам Вадима Можейко, не идет на союзное государство не потому, что выступает против России или русского языка. Проблема в том, что Лукашенко, как любой диктатор любит свою власть и не хочет ее ни с кем делить – это основная проблема для реального создания Союзного государства, отметил аналитик.

Такая договоренность была подписана еще в 1999 году и это показывает глубину процесса, как все было давно и как сдвинулось с "мертвой точки". Поэтому интеграция во многом зашла в тупик,

– сказал Вадим Можейко.

Он отметил, что Минск не готов отдавать полномочия Москве, а Россия не готова к интеграции, где у нее и Беларуси в некоторых вопросах будут равные голоса. Именно поэтому, по мнению Можейко, интеграция невозможна.

В апреле 2021 года Лукашенко заявлял, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года. Нерешенный вопрос – объединение налоговых систем.

Можейко о переговорах Лукашенко и Путина: смотрите видео