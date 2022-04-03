Интенсивность ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия снизилась

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские мирные города. Однако интенсивность ракетных ударов снизилась.

Украинские защитники уже 38 дней героически борются с захватчиками. В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00 3 апреля.

Следует прочитать Дела скверные, – военный эксперт о положении оккупантов в небе

Интенсивность бомбардировок снизилась

В Генштабе рассказали, что оккупанты продолжают систематически наносить ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам.

Но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась,

– говорится в сообщении.

Кроме того, идет подготовка дополнительных вражеских подразделений для участия в войне против Украины. Захватчики планируют создать "добровольческие" батальоны из наемников и жителей временно оккупированных территорий.

Девочка из Мариуполя рассказала о жизни в "аду" в видеодневнике