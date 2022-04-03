Интенсивность ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия снизилась
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские мирные города. Однако интенсивность ракетных ударов снизилась.
Украинские защитники уже 38 дней героически борются с захватчиками. В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00 3 апреля.
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Интенсивность бомбардировок снизилась
В Генштабе рассказали, что оккупанты продолжают систематически наносить ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам.
Но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась,
– говорится в сообщении.
Кроме того, идет подготовка дополнительных вражеских подразделений для участия в войне против Украины. Захватчики планируют создать "добровольческие" батальоны из наемников и жителей временно оккупированных территорий.
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