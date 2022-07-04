Люди благодарят прямо на улице, – иностранец Магру, защищающий Украину

Представители 55 стран сейчас защищают Украину в составе Интернационального легиона обороны. Иностранец Дамьен Магру, также помогающий бороться с врагом, обратился к нашим гражданам.

Свое мнение спикер Интернационального легиона обороны Украины Магру высказал 24 каналу. Он также рассказал о службе иностранцев на стороне Украины.

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Я бы хотел сказать огромное спасибо всему гражданскому населению. Я как легионер чувствую очень большой уровень поддержки. Люди на улице подходят, благодарят и жмут руки. Это очень приятно,

– сказал он.

Кроме того, это очень важно для поднятия боевого духа иностранцев, приехавших защищать Украину от России.

Как Магру попал в легион

Иностранец поделился, что его история того, как он попал в Интернациональный легион, несколько отличается от других.

"Я жил в Украине еще до начала этой фазы войны. Я уже 2 года работаю гражданским юристом в Киеве. Но когда 24 февраля я был на Западе Украины, уже тогда понимал, что хочу остаться в Украине и помочь чем-то", – сказал Магру.

И когда на третий день полномасштабной войны президент Зеленский призвал иностранцев присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины, он понял, что хочет присоединиться. Легионер считает, что это наиболее эффективный способ приобщиться к обороне страны.

Интересно, что Магру был одним из первых подписавших контракт.

Интернациональный легион: что известно

Интернациональный легион находится в составе Вооруженных Сил Украины. Там служат представители 55 стран.

Больше всего граждан США и Великобритании, за ними по количеству следуют граждане Польши и Канады, представители стран Прибалтики и северных стран, включая Финляндию.

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