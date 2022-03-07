"Интернациональный легион" уже выполняет боевые задания

При Министерстве обороны было создано спецподразделение "Интернациональный легион обороны Украины". В него вошли добровольцы из разных стран мира.

Подразделение уже начало выполнять задачи по противодействию российской агрессии. К нему присоединились добровольцы и ветераны из 52 стран мира.

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Начальник разведки Кирилл Буданов поблагодарил бойцов за намерение защищать украинскую землю и людей. Ведь сейчас любая помощь есть на вес золота. Украина "высоко ценит дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту".

Война идет не только против Украины, но и против всего мира. Преступный Путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения,

– подчеркнул разведчик.

Заметим, количество добровольцев-иностранцев уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

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