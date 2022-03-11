Интернат под Изюмом Россия обстреляла из "Града" и самолета: в стене застрял боеприпас

Оскольский психоневрологический интернат в Изюмском районе Харьковской области обстреляли оккупанты. Россияне запустили по нему из "Града", а потом еще и расстреляли из самолета.

Директор областного департамента соцзащиты Юрий Шпарага сообщил, что пострадавших, к счастью, нет.

Подробнее Обстрел психоневрологического интерната на Харьковщине: чудом обошлось без жертв

Подопечные и персонал интерната живы. Но здание сильно повреждено. Нет ни тепла, ни электроэнергии, ни воды. В стене здания застрял боеприпас – одна из выпущенных ракет не взорвалась.

Сейчас идет подготовка к эвакуации людей из интерната.

До войны это было лучшее учреждение подобного профиля в Харьковской области,

– заметил Юрий Шпарага.

Последствия обстрела интерната: фото ГСЧС

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