Интерпайп Виктора Пинчука передал дроны защитникам на Покровском и Торецком направлениях

Интерпайп Виктора Пинчука передал военным на Покровском и Торецком направлениях 565 дневных дронов Mavic PRO и 430 ночных дронов Mavic 3T.

Как сообщается на официальной странице компании в фейсбуке, на донецком направлении враг продвигается активнее, поэтому и потери дронов-разведчиков выше, чем на других участках фронта.

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"Враг имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы на Донецком направлении, что приводит к постоянным потерям дронов-разведчиков. Поэтому острая потребность наших подшефных боевых бригад – именно в ночных и дневных мавиках. Стараемся максимально быстро закупать и передавать технику в Покровск, Константиновку и другие горячие точки", – отмечает Людмила Новак, руководитель направления по помощи военным Интерпайп.

Помощь военным от Интерпайп / Фото компании

С начала текущего года Интерпайп передал различным подразделениям ВСУ:

около 2000 fpv-дронов;

1000 дронов Mavic 3;

более 530 ночных дронов Mavic 3Т;

а также дроны других типов, комплектующие и запчасти для беспилотников.

Под системным патронатом компании – 15 военных бригад на всех участках фронта.