Украинская полиция обратилась в Интерпол, чтобы выяснить, не злоупотребляла ли Россия этой информационной системой. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Интерпол отказал России

Сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу России, удалили из-за их несоответствия положениям устава.

Согласно им, строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Защита просит отпустить Лавренчука в Украину

27 января состоялось судебное заседание в Неаполе. Адвокаты Лавренчука подали ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста. Просят разрешить ему уехать в Украину, ведь из-за удаления Интерполом сведений больше нет оснований для задержания режиссера.

Однако суд отказал. Говорят, что проверяют доводы России, которая прислала материалы по экстрадиции. То есть на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку уже должно быть решение суда. Для его принятия есть 30 дней.

Денисова обеспокоена, поскольку Министерство юстиции Италии никак не отреагировало на происходящее, зная, что Интерпол удалил Лавренчука с учетов.

Что известно о задержании Лавренчука

Лавренчука задержали в Неаполе 17 декабря. Он прилетел туда из Израиля и должен был пересаживаться на самолет во Львов.

Основанием для задержания называли российское дело о якобы финансовых нарушениях Лавренчука, совершенных на территории государства-агрессора 8 лет назад.

Сам режиссер все отрицает. Он отмечает, что не брал никаких денег на постановки в России.

На защиту режиссера стала также и украинская диаспора в Италии. Ее представители организовали митинг в поддержку земляка и требовали его освобождения.

Между тем адвокат Лавренчука Альфонсо Татарано говорит, что настроение своего подзащитного решительное.

Текст поста Людмилы Денисовой:

Интерпол признал, что Российская Федерация преследует Евгения Лавренчука по политическим мотивам.

На мою просьбу Национальная полиция Украины обратилась к Международной организации уголовной полиции – Интерполу по выяснению правомерности использования РФ информационной системы Интерпол, в частности путем злоупотребления инструментами и возможностями Интерпола в преследовании Евгения Лавренчука, который был задержан в Итальянской Республике и помещен в тюрьму м.Неаполь "Поджореале".

Согласно полученной информации от Национальной полиции Украины, сведения в отношении гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены за их несоответствие положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

27 января 2021 года состоялось судебное заседание в городском суде г. Неаполь, во время которого адвокаты Евгения Лавренчука подали ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и предоставления ему разрешения выехать в Украину. Ведь из-за удаления Интерполом сведений из собственных учетов оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет.

Неаполитанский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, которая направила материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда.

Суд предоставил срок – 30 дней, за который прокуратура г. Неаполь должна изучить материалы, поступившие из РФ, и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение.

При этом вызывает беспокойство тот факт, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура г. Неаполь, зная об удалении Интерполом Евгения Лавренчука с учетов как разыскиваемого Российской Федерацией, и которая требует его экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт и не приняли мер по освобождению Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно выехать в Украину.

С целью защиты и восстановления прав гражданина Украины обращаюсь к Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для прекращения грубых нарушений прав незаконно задержанного в Италии гражданина Украины Евгения Лавренчука и обеспечения его немедленного возвращения в Украину.