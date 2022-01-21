Новостью о сдвиге в резонансном деле поделилась мать художника Ирина Лавренчук. Она отметила, что вечером 20 января даже смогла немного пообщаться с сыном.

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Общественность сделала свое дело

По словам матери режиссера, сейчас Лавренчук находится в бодром настроении и не жалуется на самочувствие. Также он поблагодарил всех украинцев, которые его поддерживают.

Ирина подчеркнула, что перевод ее сына под домашний арест стал возможен благодаря слаженной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, вниманию медиа, а также активности украинской диаспоры и сограждан Евгения.

Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о страшной угрозе, которая нависла над ним. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!

– обратилась к единомышленникам женщина.

Обратите внимание! Мать Лавренчука попросила всех пока ничего не писать ему. Так как мужчина имеет ограничения в связи и общении на период следствия. Кроме того, чрезмерная коммуникация сейчас может нести угрозу.

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Скандальный арест: все детали

Евгения Лавренчука задержали в Неаполе еще 17 декабря. Он прилетел туда из Израиля и как раз должен был пересаживаться на самолет во Львов.

Основанием для задержания стало дело страны-агрессора о якобы финансовых нарушениях Лавренчука, совершенных на ее территории 8 лет назад.

Впрочем, сам режиссер эти упреки отрицает и утверждает, что не брал никаких средств на постановки в России.

Мать Лавренчука выразила надежду на то, что Италия все же не выдаст ее сына российской стороне.

Также на незаконный арест украинца отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она заявила, что действия Италии в угоду России являются абсолютно безосновательными.

На защиту режиссера стала также и украинская диаспора в Италии. Ее представители организовали митинг в поддержку земляка и требовали его освобождения.

Между тем адвокат Лавренчука Альфонсо Татарано охарактеризовал настроение своего подзащитного как решительное.

Кто такой Евгений Лавренчук Это украинский театральный режиссер родом со Львова, которого номинировали на Шевченковскую премию. Образование он получал в Российском институте театрального искусства. Долгое время художник жил и работал в Москве, однако после начала российской агрессии в 2014 году вернулся на Родину.

Текст публикации Ирины Лавренчук:

Друзья! Есть новость! Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться – он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку. Это стало возможно благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников.

Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о страшной угрозе, которая нависла над ним. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!

Просьба ко всем не писать ему сейчас ничего, он имеет ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие. А также ради его же безопасности.