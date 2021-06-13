Это якобы и стало причиной того, что политсилу покинул Сергей Притула. Нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук прокомментировал последние события, а также объяснил, почему для Украины важно налогообложение интернет-сервисов.

Читайте первую часть О Притуле, Вакарчуке и изменениях в "Голосе": эксклюзивное интервью с Андреем Осадчуком

О политсовете

А кто сейчас в политическом совете "Голоса"?

В политическом совете партии "Голос" сейчас состоят:

глава партии Кира Рудик;

заместители главы партии: Инна Совсун, Ярослав Железняк и ваш уважаемый гость Андрей Осадчук;

Ростислав Добош, представляющий львовскую организацию;

Григорий Маленко, представляющий киевскую организацию;

Виктор Евпак – председатель черкасской организации.

Именно эти люди собираются еженедельно, ведут сложные дискуссии, иногда даже немного ругаются. Именно эти люди принимают управленческие решения, как, например, сегодня (11 июня – 24 канал), было заседание политического совета, которое не голосовало единодушно по всем вопросам, у нас есть дискуссия.

Например, я тоже не был согласен со всеми решениями, которые мы принимали за эти полгода. Однако демократия начинается тогда, когда ты не соглашаешься с решениями, принятыми в соответствии с правилами.

Какая же это демократия, когда из политсовета партии перед Новым годом исключили ваших оппонентов партийных: Сергея Притулу, Соломию Бобровскую и Ярослава Юрчишина, заменив их теми людьми, которых вы назвали, приближенных к руководительнице партии Кире Рудик. Разве это демократия?

Вы уверены, что вы оперируете достоверными фактами о слове "исключили"? Нравится это кому-то или нет, но именно такую ​​организацию создали. Именно в такую ​​организацию все вступали. И раньше это никого не интересовало.

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Однако Кира мудро понимала – если мы выиграем местные выборы, то нам надо расширять влияние местных организаций, подтягивать местные организации к управлению партией. Именно тогда было решено еще до местных выборов, что после них мы будем проводить переизбрание всего политического совета партии "Голос" с привлечением регионов. Никто никого ниоткуда не исключал. Сергей Притула в новый политический совет просто не баллотировался. Были избраны вот эти 6 человек, которых я назвал, и которые сегодня руководят партией "Голос".

Тогда вопрос, как проходило голосование? Потому что Александра Устинова говорит о том, что на голосование партии никто не обращал внимания. Если бы считались, то в политическом совете были бы Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Григорий Маленко, Соломия Бобровская.

Вы слышите, что вы говорите? Вы только что сказали "на голосование партии".

Да, но 3 человека от фракции идет, 3 – от ячеек.

Сейчас вы пришли к очень интересной точке этой дискуссии. Люди, которые никогда не работали в институциональных организациях, иногда путают фундаментальные вещи. Действительно, многие наши коллеги искренне думали, что фракция равна партии, а также то, что фракция должна руководить партией. Это академически неправильно. Это бред.

Даже фракция Верховной Рады является инструментом политической партии. Поэтому, согласно уставу партии "Голос", глава партии имеет безусловное право предложить съезду любых кандидатов в политический совет.

Какая же это тогда демократия?

Еще раз. Это написано в уставе, который придумал Вакарчук для партии "Голос", в которую все вступили, когда хотели в Верховную Раду. Тогда они этот вопрос не задавали, но, имея эти полномочия, глава партии Кира Рудик сказала: "Стоп. Я хочу, чтобы регионы выбрали 3 кандидатов". Она провела рейтинговое голосование в регионах.

Фракция в Верховной Раде тоже проводила рейтинговое голосование. Однако окончательное решение принимает съезд. На съезде в январе 2021 года на голосование ставили все кандидатуры, чтобы никого не обидеть. Однако съезд избрал других кандидатов, и это было 100% легитимно. И многие наши коллеги, и мой уважаемый Ярослав Юрчишин – я на самом деле его считаю другом – несколько раз говорил о том, что все правильно.



Осадчук считает, что голосование было 100% легитимным / Фото 24 канала

В этом и есть проблема – правила и процедуры являются основой демократии. Мне тоже некоторые решения политсовета не нравились, но я их признаю и работаю в команде. Если мне тотально что-то не нравится – я должен развернуться и уйти. И это правило работает везде. Если вам не нравится ваш работодатель по разным причинам, вы должны уйти или как-то с ним договариваться.

Об уставе партии

А устав партии "Голос" менялся за эти 2 года?

Устав партии менялся перед местными выборами для того, чтобы дать больше полномочий главе при избирательной кампании. На самом деле там были довольно мелкие полномочия в части штатного расписания и еще какие-то, о которых я уже даже не помню. Впрочем, есть одно "но", о котором надо говорить.

На съезде в январе 2021 года, когда началась дискуссия об уставе, поверьте, его даже тогда мало кто читал в деталях. Там очень много было странных вещей и юридических дефектов.

В январе 2021 года было решено, что мы будем готовить новую редакцию устава и примем ее на следующем съезде, который проведем в июле 2021 года.

Важным признаком взрослых и ответственных организаций является то, что мы отвечаем за свои слова. Я, как глава уставной комиссии, вам докладываю, что мы переписали устав вдоль и поперек, потому что там действительно много было некорректного, дефектного и нуждалось в совершенствовании. Особенно, учитывая роль регионов, которую надо расширять. И на данный момент эта работа фактически завершена. Всем, кто переживает за полномочия главы партии, могу сообщить, что они там существенно уменьшены. Даже больше, чем кто-нибудь планировал.

Этот обновленный устав, как и обещали, будет вынесен на съезд, который будет в июле 2021 года. Все, что обещалось, будет сделано. Все дефекты будут устранены. Демократия – это правила и процедуры, а не просто когда кому-то что-то где-то хочется.

И сделано, наверное, будет даже больше. Ваши оппоненты в партии говорят о том, что перед запланированным на июль съездом руководство начало активно устранять их от любой возможности как-то повлиять на партийцев на съезде. Например, уволили руководителей 3 ячеек, которые были лично не лояльны к Кире Рудик.

Кажется, вы не следите за нашей дискуссией. Этот вопрос только что задавался и я отвечал.

О "штамповке" ячеек

Создали еще несколько дополнительных ячеек. Поэтому, например, нардеп Устинова обвиняет Киру Рудик в рейдерстве. Возможно, вы помните, как опытный юрист, как олигархи в 1990-х годах рейдерили крупные предприятия. Акции оппонентов и конкурентов, которые им были нужны, они аннулировали. Свои акции, так сказать, увеличивали, наращивали, проводили дополнительную эмиссию, а у оппонентов "размывали" их представительство. Типичная рейдерская схема получается.

Я бы хотел, чтобы вы сейчас сосредоточились на своем вопросе и подумали об определенном когнитивном диссонансе, который есть в вашей риторике.

С одной стороны, говорится о неограниченных полномочиях главы партии . И они такие есть, когда глава партии может все.

. И они такие есть, когда глава партии может все. С другой стороны, вы подхватываете риторику людей, которые говорят о рейдерстве. Рейдерство по своей сути – это, наверное, совершение незаконных действий, путем злоупотребления права и так далее. Зачем человеку, который имеет тотальный контроль над всем, заниматься рейдерством, как вы говорите? Это абсурд. Глава партии "Голос" может все.

Смысл партии в ее развитии. Я уже сказал в начале нашей дискуссии, что после победы на местных выборах мы поняли, что можем строить партию. По-вашему, большая и мощная ячейка должна с неба где-то упасть? Надо найти несколько человек, которые будут готовы ее развивать, ее надо зарегистрировать и начать работу.



По мнению Осадчука, создание ячеек является очень важным / Фото 24 канала

В свое время киевлянка Саша Устинова сказала: "Да, я буду развивать ячейку в Виннице". Так, ее зарегистрировали, она там подтянула своих родственников и знакомых, и они начали работать. И к чести Саши и винницкой ячейки, они работали в разы лучше, чем херсонская. При том, что с винницкой у нас дискуссия, как вы говорите, кто-то там хочет выходить.

Однако они, с точки зрения рутинной и ежедневной работы, делали работу. Они – молодцы, но это и есть развитие партии. Что, мы должны сидеть и ждать неизвестно чего?

Я думаю, партия должна органически расти, а не так, как штампуются ячейки перед съездом.

Что значит "штампуются ячейки"? Как органично можно расти, если у вас нет ячеек.

Вы создали недавно крымскую ячейку. Что это за люди?

Еще раз. Как вы не понимаете, крымская ячейка – это наша повестка дня борьбы за восстановление юрисдикции Украины в Крыму и за права крымских татар. Наш собрат и член команды Рустам Умеров является очень известным человеком в крымскотатарской среде. И крымская тематика для нас является абсолютно флагманской.

Кстати, сегодня (11 июня – 24 канал) я боролся за резолюцию по Крыму на съезде европейской партии АЛДЕ ("Альянс либералов и демократов за Европу" – 24 канал). Очень сильно рассчитываю, что завтра (12 июня – 24 канал) она будет принята, и это будет огромная победа "Голоса". Если вы задаете такие вопросы, то вы не понимаете контекста политической борьбы и нашего международного реноме и международной работы "Голоса".

Справка. По состоянию на 12 июня конгресс "Альянса либералов и демократов за Европу" все же одобрил резолюцию "Голоса".

"Голос", извините, это не партия, которая занимается преимущественно мелкими местными вопросами. Мы очень много занимаемся международной политикой и влияем на нее. И то, что происходят встречи или не встречи Зеленского, много заявлений международных, которые делаются – поверьте, мы тоже к этому прилагаем руку.

Вы мне закидываете: "Вы открыли крымский филиал". Да, я бы еще хотел севастопольскую, потому что это очень классный политический ход и политический бренд. И это гораздо важнее, чем мелкие детские игры в куличики. Глава партии сейчас по уставу может все. Точка, конец предложения.

Глава партии фактически отказалась уже от части своих полномочий, и их будет существенно уменьшено на съезде, который состоится в июле. Ячейки мы строили и будем строить. И, как я уже вам доложил, мы уже имеем единственные в Украине 25 юридически зарегистрированных ячеек, и это должно быть каркасом прочной и всеукраинской партии. Я хочу иметь сильные ячейки по всей Украине.

О Сергее Притуле

Вы сказали о том, что когда Устинова сказала о желании возглавить винницкий центр и развивать его, "Голос" сказал: "Вперед, занимайся". Притула занял 3 место в выборах мэра Киева, не прошел. Однако когда он сказал, что хочет возглавить киевскую ячейку, ему сказали: "Нет, не надо".

Потому что место было занято. Это первое.

А кем оно занято, кто сейчас возглавляет киевскую ячейку?

Киевский центр начала развивать Кира Рудик. Она его контролирует. Вернемся к Сергею. Многие люди смотрят на политику и думают, что это достаточно простое дело – если ты можешь говорить и выступать, то этого достаточно. Надо все-таки быть немного политическим шахматистом и просчитывать ходы.

Справка. Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" еще 7 июня на своей странице в фейсбуке. Эксклюзивно в эфире 24 канала он намекнул, что планирует создать собственную политсилу.

Я лично и некоторые мои коллеги, которые более опытные и давно в этом политическом процессе, очень просили его (Притулу – 24 канал) возглавить список в Киевсовет. Мы понимали, что у партии "Голос" есть большой шанс зайти в Киевсовет. Сергей отказался и сказал, что будет баллотироваться только в мэры и Киевсовет ему не интересен.

Если бы он не отказался и возглавил фракцию "Голос" в Киевсовете – поверьте, это был бы совсем другой политический диалог и другие политические ставки даже в рамках "Голоса".

А так, извините, есть структура и люди, которые ею занимаются, есть ресурсы, которые туда вкладывают. И когда кто-то приходит и говорит: "Дайте я буду руководить", а место уже занято – так не делается.

У Сергея неоднократно менялись предпочтения. Я вам напомню, он был членом политсовета "Голоса" с самого начала. То есть 1,5 года он был в политсовете и, думаю, пропустил 70% заседаний. Ему тогда это было менее интересно. Понимаете, в политике надо быть системным и последовательным. Если ты взялся за какую-то историю – надо ею заниматься. Если ты хочешь быть в стороне и ситуативно поддерживать – это тоже хорошо, это важно. Однако у Сергея менялись предпочтения.

Я ему на самом деле очень благодарен за то, что он решил выйти из этой драки. Он еще зимой четко объявил, что хочет возглавить партию и это его амбиция. Хотя я точно знаю, что он не знает, как руководить партией, для этого надо иметь специальный опыт и талант. Сейчас он не смог консолидировать достаточное количество сторонников в рамках "Голоса", поэтому он, наверное, сделал правильно.

Если он хочет продолжать карьеру – хорошо. Я думаю, ему будет сложно это делать, потому что он – западноукраинский типаж и политически будет пересекаться с электоральной нишей Петра Порошенко, ему придется с ним конкурировать. Однако каждый имеет право на свой проект, на лидертсво.

Об оппозиционности "Голоса"

Вы говорили, что партия после ухода Святослава Вакарчука стала чисто оппозиционной...

Партия объявила о своей оппозиционности в июле 2020 года, а с тех пор стала еще более оппозиционной.

И при этом вы голосуете вместе с монобольшинством....

То есть вы считаете, что когда фракция оппозиционная, то каждый раз должна голосовать против? Я вам хочу объяснить одну простую вещь – мы оппозиционны к Зеленскому и "слугам народа", но мы не оппозиционны к Украине и ее будущему. Мы делаем в Раде свою работу для того, чтобы двигать Украину в европейском направлении. И на самом деле со "слугами народа", потому что других нет в коалиции, удается делать довольно неплохие иногда вещи.

Кадровые назначения невозможно поддерживать оппозиции, потому что это ответственность за воплощение законов. Принимать законы это одна история, но их надо еще воплощать.

У нас не было, нет и при Зеленском не будет контроля за выполнением законов. Соответственно мы не голосовали и не будем голосовать за какие кадровые назначения.

Это фундаментальная миссия оппозиции, не путайте это с нормальными законопроектами, особенно с теми, которые мы разрабатываем.

О налогообложении интернет-сервисов

Однако надо думать и заботиться также об интересах своих избирателей и граждан. Вот расскажите, пожалуйста, своим избирателям о законопроекте, который вы поддержали, о введении налогообложения иностранных интернет-сервисов – Google, Facebook и так далее. Вот объясните сотням, а то и тысячам мелких предпринимателей, которые заказывают рекламу в Instagram или в Facebook, что для них эта реклама теперь будет стоить дороже.

Мы должны двигаться согласно правилам цивилизованного мира. Мы должны внедрять стандарты, которые существуют в Европе, Америке, Великобритании и во всем цивилизованном мире. Интернет-гиганты, которые зарабатывают миллиарды долларов, платят местные налоги. Везде.

Украина оставалась единственной страной, где Google и Facebook просто зарабатывали миллиарды. Государство Украина смотрело на это и вы все нас спрашивали: "Где дороги? Где больницы? Почему у учителей маленькие зарплаты?". Каждое государство обязано собирать честные и справедливые налоги, потому что по-другому у государства не будет ни одного ресурса.

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Поэтому Верховная Рада приняла правильный европейский закон о налогообложении интернет-гигантов, который существует во всем мире.

А вы понимаете, что интернет-гиганты просто ставку этих налогов заложат в эту рекламу и ее конечном счете будут платить украинские потребители. Те же, которые эту рекламу будут заказывать.

Вы сейчас ведете чистую популистскую риторику. Вы сейчас говорите, что было бы неплохо не платить любые налоги, потому что они закладываются в цену.

Конечно, любые налоги закладываются в цену, в этом суть отношений государства и бизнеса. По-другому не за что строить дороги, по-другому не за что платить зарплаты медику или учителю.

Вы посмотрите, что у нас происходит. У нас нет денег в бюджете, чтобы платить учителям, они получают копейки, а от этого страдает качество образования. Где по вашему брать деньги?

Я вам скажу, где брать деньги. Например, прекратить грабить страну и государственный бюджет через бешеные выплаты зеленой энергетике, которая крышуется и на которой кормят украинских олигархов. Прекратить держать нашу огромную правоохранительную махину, если МВД нам стоит фактически столько же, как армия. Прекратить выплачивать судьям пенсии по 100 тысяч гривен... Надо сокращать непомерные государственные расходы, и тогда для простых людей наконец найдутся деньги.

Вы очень витиеваты, но вы говорите о необходимости системных структурных реформ. Партия "Голос" и я лично говорим о необходимости системных структурных реформ, которые, к сожалению, не проводит Зеленский и его фракция в Верховной Раде.

С этим есть огромная проблема, они не могут сделать даже базовые вещи, которые обещали. Я вам больше скажу, мы добиваемся уже год – последние полгода уже очень активно – самого главного. У нас нет справедливости в государстве, "слуги" обещали справедливость через завершение судебной реформы.

Надо не деньги считать, которые мы выплачиваем судьям, а думать о независимости и качестве судей. Сейчас, благодаря "слугам" и Зеленскому, у нас вообще нет иногда судопроизводства.