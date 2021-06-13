Це нібито і стало причиною того, що політсилу залишив Сергій Притула. Нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук прокоментував останні події, а також пояснив, чому для України важливе оподаткування інтернет-сервісів.

Читайте першу частину Про Притулу, Вакарчука та кардинальні зміни в "Голосі": ексклюзивне інтерв'ю з Андрієм Осадчуком

Про політраду

А хто зараз у політичній раді "Голосу"?

У політичній раді партії "Голос" наразі є:

голова партії Кіра Рудик;

заступники голови партії: Інна Совсун, Ярослав Железняк і ваш шановний гість Андрій Осадчук;

Ростислав Добош, який представляє львівську організацію;

Григорій Маленко, який представляє київську організацію;

Віктор Євпак – голова черкаської організації.

Саме ці люди збираються щотижнево, ведуть складні дискусії, іноді навіть трохи лаються. Саме ці люди приймають управлінські рішення, як, наприклад, сьогодні (11 червня – 24 канал), було засідання політичної ради, яке не голосувало одностайно зі всіх питань, бо в нас є дискусія.

Наприклад, я теж не був згодний зі всіма рішеннями, які ми приймали за ці пів року. Однак демократія починається тоді, коли ти не погоджуєшся з рішеннями, які прийняті відповідно до правил.

Яка ж це демократія, коли з політради партії перед Новим роком виключили ваших опонентів партійних: Сергія Притулу, Соломію Бобровську і Ярослава Юрчишина, замінивши їх на тих людей, яких ви назвали, наближених до керівниці партії Кіри Рудик. Хіба це демократія?

Ви впевнені, що ви оперуєте достовірними фактами про слово "виключили"? Подобається це комусь чи ні, але саме таку організацію створили. Саме в таку організацію всі вступали. І раніше це нікого не цікавило.

"Перехресний допит" з Андрієм Осадчуком: відео

Однак Кіра мудро розуміла – якщо ми виграємо місцеві вибори, то нам треба розширювати вплив місцевих організацій, підтягувати місцеві організації до управління партією. Саме тоді було вирішено, ще до місцевих виборів, що після них ми будемо проводити переобрання всієї політичної ради партії "Голос" з залученням регіонів. Ніхто нікого нізвідки не виключав. Сергій Притула в нову політичну раду просто не балотувався. Були обрані ось ці 6 людей, які я назвав, і які сьогодні керують партією "Голос".

Тоді питання, як проходило голосування? Тому що Олександра Устінова говорить про те, що на голосування партії ніхто не зважав. Бо якби зважали, то в політичній раді були б Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Григорій Маленко, Соломія Бобровська.

Ви чуєте, що ви кажете? Ви тільки що сказали "на голосування в партії".

Так, але ж 3 людини від фракції йде, 3 – від осередків.

Зараз ви прийшли на дуже цікаву точку цієї дискусії. Люди, які ніколи не працювали в інституційних організаціях, іноді плутають фундаментальні речі. Дійсно, багато наших колег щиро думали, що фракція дорівнює партії, а також те, що фракція має керувати партією. Це академічно неправильно. Це маячня.

Навіть фракція Верховної Ради є інструментом політичної партії. Тому, відповідно до статуту партії "Голос", голова партії має безумовне право запропонувати з'їзду будь-яких кандидатів у політичну раду.

То яка ж це тоді демократія?

Ще раз. Це написано в статуті, який придумав Святослав Іванович Вакарчук для партії "Голос", в яку всі вступили, коли хотіли у Верховну Раду. Тоді вони це питання не ставили, але, маючи ці повноваження, голова партії Кіра Рудик сказала: "Стоп. Я хочу, щоб регіони обрали 3 кандидатів". Вона провела рейтингове голосування в регіонах.

Фракція у Верховній Раді теж проводила рейтингове голосування. Однак остаточне рішення приймає з’їзд. На з’їзді у січні 2021 року на голосування ставили всі кандидатури, щоб нікого не образити. Однак з’їзд обрав інших кандидатів, і це було 100% легітимно. І багато наших колег, і мій шановний Ярослав Юрчишин – я насправді його вважаю другом – декілька разів казав про те, що все правильно.



Осадчук вважає, що голосування було 100% легітимним / Фото 24 каналу

В цьому і є проблема – правила і процедури є основою демократії. Мені теж деякі рішення політради не подобалися, але я їх визнаю і працюю в команді. Якщо мені тотально щось не подобається – я маю розвертатися і йти. І це правило працює всюди. Якщо вам не подобається ваш роботодавець з різних причин, ви маєте йти або якось з ним домовлятися.

Про статут партії

А статут партії "Голос" змінювався за ці 2 роки?

Статут партії змінювався перед місцевими виборами для того, щоб дати більше повноважень голові при виборчій кампанії. Насправді там були досить дрібні повноваження в частині штатного розпису і ще якісь, про які я вже навіть не пам'ятаю. Втім є одне "але", про яке треба говорити.

На з’їзді в січні 2021 року, коли почалася дискусія про статут, повірте, його навіть тоді мало хто читав у деталях. Там дуже багато було дивних речей і юридичних дефектів.

У січні 2021 року було вирішено, що ми готуватимемо нову редакцію статуту і ухвалимо її на наступному з’їзді, який проведемо в липні 2021 року.

Важливою ознакою дорослих і відповідальних організацій є те, що ми відповідаємо за свої слова. Я, як голова статутної комісії, вам доповідаю, що ми переписали статут вздовж і впоперек, тому що там справді багато чого було некоректного, дефектного і потребувало вдосконалення. Особливо, з огляду на роль регіонів, яку треба розширювати. І наразі ця робота фактично завершена. Всім, хто переживає за повноваження голови партії, можу повідомити, що вони там суттєво зменшені. Навіть більше, ніж хтось колись планував.

Цей оновлений статут, як і обіцяли, буде винесений на з'їзд, який буде в липні 2021 року. Все, що обіцялось, буде зроблено. Всі дефекти будуть усунені. Демократія – це правила і процедури, а не просто коли комусь щось десь хочеться.

І зроблено, напевно, буде навіть більше. Ваші опоненти в партії кажуть про те, що перед запланованим на липень з'їздом керівництво почало активно усувати їх від будь-якої можливості якось вплинути на партійців на з'їзді. Наприклад, звільнили керівників 3 осередків, які були особисто не лояльні до Кіри Рудик.

Здається, ви не слідкуєте за нашою дискусією. Це питання тільки що ставилося і я надавав відповідь.

Про "штампування" осередків

Створили ще кілька додаткових осередків. Відтак, наприклад, нардепка Устінова звинувачує Кіру Рудик у рейдерстві. Можливо, ви пам'ятаєте, як досвідчений юрист, як олігархи у 1990-х роках рейдерили великі підприємства. Акції опонентів і конкурентів, які їм були непотрібні, вони анулювали. Свої акції, так би мовити, збільшували, нарощували, проводили додаткову емісію, а в опонентів "розмивали" їхнє представництво. Типова рейдерська схема виходить.

Я б хотів, щоб ви зараз зосередилися на своєму питанні і подумали про певний когнітивний дисонанс, який є у вашій риториці.

З одного боку, мовиться про необмежені повноваження голови партії. І вони такі є, коли голова партії може все.

І вони такі є, коли голова партії може все. З іншого боку, ви підхоплюєте риторику людей, які кажуть про рейдерство. Рейдерство за своє суттю – це, напевно, скоєння незаконних дій, шляхом зловживання права і так далі. Навіщо людині, яка має тотальний контроль над усім, займатися рейдерством, як ви кажете? Це абсурд. Голова партії "Голос" може все.

Сенс партії в її розбудові. Я вже сказав на початку нашої дискусії, що тільки після перемоги на місцевих виборах ми зрозуміли, що можемо будувати партію. По-вашому, великий і потужний осередок має з неба десь впасти? Треба знайти кілька людей, які будуть готові його розвивати, його треба зареєструвати і почати роботу.



На думку Осадчука, створення осередків є дуже важливим / Фото 24 каналу

Свого часу киянка Саша Устінова сказала: "Так, я буду розвивати осередок у Вінниці". Так, його зареєстрували, вона там підтягнула своїх родичів й знайомих, і вони почали працювати. І до честі Саші й вінницького осередку, вони працювали в рази краще, ніж херсонський. При тому, що з вінницьким у нас дискусія, як ви кажете, хтось там хоче виходити.

Однак вони, з погляду рутинної й щоденної роботи, робили роботу. Вони – молодці, але це і є розбудова партії. Що, ми маємо сидіти і чекати невідомо чого?

Я думаю, партія має органічно зростати, а не так, як штампуються осередки перед з'їздом.

Що означає "штампуються осередки"? Як органічно можна зростати, якщо у вас немає осередків.

Ви створили нещодавно кримський осередок. Що це за люди?

Ще раз. Як ви не розумієте, кримський осередок – це наша адженда боротьби за відновлення юрисдикції України в Криму і за права кримських татар. Наш побратим і член команди Рустем Умеров є дуже знаною людиною в кримськотатарському середовищі. І кримська тематика для нас є абсолютно флагманською.

До речі, сьогодні (11 червня – 24 канал) я боровся за резолюцію по Криму на з'їзді європейської партії АЛДЄ ("Альянс лібералів і демократів за Європу" – 24 канал). Дуже сильно розраховую, що завтра (12 червня – 24 канал) вона буде прийнята, і це буде величезна перемога "Голосу". Якщо ви ставите такі питання, то ви не розумієте контексту політичної боротьби і нашого міжнародного реноме і міжнародної роботи "Голосу".

Довідка. Станом на 12 червня конгрес "Альянсу лібералів і демократів за Європу" все ж схвалив резолюцію "Голосу".

"Голос", вибачте, це не партія, яка займається переважно дрібними місцевими питаннями. Ми дуже багато займаємося міжнародною політикою і впливаємо на неї. І те, що відбуваються зустрічі чи не зустрічі Зеленського, багато заяв міжнародних, які робляться – повірте, ми теж до цього докладаємо руку.

Ви мені закидаєте: "Ви відкрили кримську філію". Так, я б ще хотів севастопольську, бо це дуже класний політичний хід і політичний бренд. І це набагато важливіше, ніж дрібні дитячі ігри в пасочки. Голова партії зараз за статутом може все. Крапка, кінець речення.

Голова партії фактично відмовилася вже від частини своїх повноважень, і їх буде суттєво зменшено на з’їзді, який відбудеться в липні. Осередки ми розбудовували і будемо розбудовувати. І, як я вже вам доповів, ми вже маємо єдині в Україні 25 юридично зареєстрованих осередків, що і має бути каркасом міцної і загальноукраїнської партії. Я дуже хочу мати сильні осередки по всій Україні.

Про Сергія Притулу

Ви сказали про те, що коли Устінова сказала про бажання очолити вінницький осередок і розвивати його, ви "Голос" сказав: "Вперед, займайся". Притула зайняв 3 місце у виборах мера Києва, не пройшов. Однак коли він сказав, що хоче очолити київський осередок, йому сказали: "Ні, не треба".

Тому що місце було зайняте. Це перше.

А ким воно зайняте, хтось зараз очолює київський осередок?

Київський осередок почала розвивати Кіра Рудик. Вона його контролює. Повернемось до Сергія. Багато людей дивляться на політику і думають, що це досить проста справа – якщо ти можеш говорити і виступати, то цього достатньо. Треба все-таки бути трохи політичним шахматистом і прораховувати ходи.

Довідка. Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" ще 7 червня на своїй сторінці у фейсбуці. Ексклюзивно в ефірі 24 каналу він натякнув, що планую створити власну політсилу.

Я особисто та деякі мої колеги, які більш досвідчені і давно в цьому політичному процесі, дуже просили його (Притулу – 24 канал) очолити список в Київраду. Ми розуміли, що у партії "Голос" є великий шанс зайти у Київраду. Сергій відмовився і сказав, що буде балотуватися тільки в мери і Київрада йому не цікава.

Якби він не відмовився і очолив фракцію "Голос" в Київраді – повірте, це був би зовсім інший політичний діалог та інші політичні ставки навіть в межах "Голосу".

А так, вибачте, є структура і люди, які нею займаються, є ресурси, які туди вкладають. І коли хтось приходить і каже: "Дайте я буду керувати", а місце вже зайняте – так не робиться.

У Сергія неодноразово змінювались вподобання. Я вам нагадаю, він був членом політради "Голосу" з самого початку. Тобто 1,5 роки він був у політраді і, думаю, пропустив 70% засідань. Йому тоді це було менш цікаво. Розумієте, в політиці треба бути системним і послідовним. Якщо ти взявся за якусь історію – треба нею займатись. Якщо ти хочеш бути десь збоку і ситуативно підтримувати – це теж добре, це важливо. Однак у Сергія змінювались уподобання.

Я йому насправді дуже вдячний за те, що він вирішив вийти з цієї бійки. Він ще взимку чітко оголосив, що хоче очолити партію і це його амбіція. Хоча я точно знаю, що він не знає, як керувати партією, для цього треба мати спеціальний досвід і хист. Зараз він не зміг консолідувати достатню кількість прихильників в межах "Голосу", тому він, напевно, зробив правильно.

Якщо він хоче продовжувати кар'єру – добре. Я думаю, йому буде складно це робити, бо він – західноукраїнський типаж і політично буде пересікатися з електоральною нішею Петра Порошенка, йому доведеться з ним конкурувати. Однак кожен має право на свій проєкт, на лідертсво.

Про опозиційність "Голосу"

Ви казали, що партія після відходу Святослава Вакарчука стала суто опозиційною...

Партія оголосила про свою опозиційність в липні 2020 року, а з того часу стала ще більш опозиційною.

І при цьому ви голосуєте разом з монобільшістю....

Тобто ви вважаєте, що коли фракція опозиційна, то кожного разу має голосувати проти? Я вам хочу пояснити одну просту річ – ми опозиційні до Зеленського і "слуг народу", але ми не опозиційні до України і її майбутнього. Ми робимо у Раді свою роботу для того, щоб рухати Україну в європейському напрямку. І насправді зі "слугами народу", бо інших немає в коаліції, вдається робити досить непогані іноді речі.

Кадрові призначення неможливо підтримувати опозиції, бо це відповідальність за втілення законів. Приймати закони це одна історія, але їх треба ще втілювати.

Ми не мали, не маємо і за Зеленського не будемо мати контролю над втіленням законів. Відповідно ми не голосували і не будемо голосувати за жодні кадрові призначення.

Це фундаментальна місія опозиції, не плутайте це з нормальними законопроєктами, а особливо з тими, які ми розробляємо.

Про оподаткування інтернет-сервісів

Однак треба думати і піклуватись також про інтереси своїх виборців та громадян. От розкажіть, будь ласка, своїм виборцям про законопроєкт, який ви підтримали, про введення оподаткування іноземних інтернет сервісів – Google, Facebook і так далі. От поясніть сотням, а то і тисячам дрібним підприємцям, які замовляють рекламу в Instagram чи у Facebook, що для них ця реклама тепер коштуватиме дорожче.

Ми маємо рухатись до правил цивілізованого світу. Ми маємо впроваджувати стандарти, які існують в Європі, Америці, Великої Британії та всьому цивілізованому світі. Інтернет-гіганти, які заробляють мільярди доларів, платять місцеві податки. Всюди.

Україна залишалась єдиною країною, де Google та Facebook просто заробляли мільярди. Держава Україна дивилась на це і ви всі нас питали: "Де дороги? Де лікарні? Чому у вчителів маленькі зарплати?". Кожна держава зобов'язана збирати чесні і справедливі податки, бо по-іншому у держави не буде жодного ресурсу.

Варто прочитати Оподаткування підприємств в Україні може стати найвищим у світі, – The Brussels Times

Тому Верховна Рада прийняла правильний європейський закон про опадаткування інтернет-гігантів, який існує у всьому світі.

А ви розумієте, що інтернет-гіганти просто ставку цих податків закладуть у цю рекламу і в її кінцевому рахунку будуть платити українські споживачі. Ті самі, які цю рекламу замовлятимуть.

Ви зараз провадите чисту популістську риторику. Ви зараз кажете, що було б непогано не платити будь-які податки, бо вони закладаються в ціну.

Звичайно, будь-які податки закладаються в ціну, в цьому вся суть стосунків держави і бізнесу. По-іншому не буде за що будувати дороги, по-іншому не буде за що платити зарплати медику чи вчителю.

Ви подивіться, що в нас відбувається. В нас немає грошей в бюджеті, щоб платити вчителям, вони отримують копійки, а від цього страждає якість освіти. Де по вашому брати гроші?

Я вам скажу, де брати гроші. Наприклад, припинити грабувати країну і державний бюджет через шалені виплати зеленій енергетиці, яка кришується і на якій годують українських олігархів. Припинити тримати нашу величезну правоохоронну махіну, якщо МВС нам коштує фактично стільки ж, як армія. Припинити виплачувати суддям пенсії по 100 тисяч гривень… Треба скорочувати непомірні державні витрати, і тоді для простих людей нарешті знайдуться гроші.

Ви дуже витіюватий, але ви говорите про потребу системних структурних реформ. Партія "Голос" і я особисто говоримо про потребу системних структурних реформ, які, на жаль, не проводить Зеленський і його фракція у Верховній Раді.

З цим є величезна проблема, вони не можуть зробити навіть базові речі, які обіцяли. Я вам більше скажу, ми добиваємось вже рік – останніх пів року вже дуже активно – найголовнішого. В нас немає справедливості в державі, "слуги" обіцяли справедливість через завершення судової реформи.

Треба не гроші рахувати, які ми виплачуємо суддям, а думати про незалежність і якість суддів. Зараз, дякуючи "слугам" і Зеленському, у нас взагалі немає іноді судочинства.