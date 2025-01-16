Сапер "Азова" Паук объяснил, отличается ли украинское минирование от российского

Украинская армия активно проводила контрнаступательные операции в западной части Запорожской области в 2023 году. Тогда противник отступал, но довольно качественно и своевременно выставлял инженерные заграждения.

Поэтому Leopard и Bradley, которые были у украинских защитников, просто подрывались на минах, однако в целом значительных различий между украинским и российским минированием нет. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал азовец "Паук".

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Отличается ли украинское минирование от российского

Как объясняет "Паук", украинцы и россияне являются выходцами из советских доктрин ведения минной войны. Это в свою очередь означает, что "замысловатость" средств минирования определялись уровнем тогдашней военной инженерной мысли.

Таким образом все обучались по одним руководствам и наставлениям, которые были изданы еще в СССР или на соответствующей основе. В то же время некоторые тактики, в частности по применению инженерных боеприпасов, пока не актуальны.

Если отправить группу саперов для постановки минного поля перед флангами собственных подразделений, против противника, который на этом направлении "насыщен" средствами разведки и поражения, то такую группу саперов обнаружит Mavic, а в дальнейшем туда отработает миномет, или полетят FPV. Меняется война, меняется тактика, активно применяются средства дистанционного минирования. Те же дроны, например,

– говорит воин.

По его словам, сейчас украинские силы пытаются использовать радиоуправляемые системы, в частности беспилотные летательные аппараты. Например, операторы БпЛА осуществляют дистанционное минирование, а саперы разрабатывают или совершенствуют именно саперы.

Таким образом происходит сотрудничество различных направлений. Относительно этого, как говорит "Паук", у командования его батальона есть собственное видение.