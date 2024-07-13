"Многое здесь контролировали": Буданов вспомнил последний визит главы российского ГРУ в Киев

Кирилл Буданов пришел в украинскую разведку в 2007 году. Глава ГУР говорит, что в то время Россия многое контролировала в Украине.

В частности, Буданов вспоминает, что последний визит главы Главного разведывательного управления России в Киев состоялся прямо накануне Майдана – в 2013 году. Глава разведки не скрывает, что сам этот факт ему крайне неприятен.

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Связи с Россией до 2014 года

Кто наш враг – в те времена был вопросом абстрактным. Связи с Россией у украинских спецслужб тогда были крепкие, Россия многое здесь контролировала,

– отмечает Буданов.

Недавно издание Time опубликовало материал, в котором указано, в с того времени в спецслужбах Украины удалось разоблачить 2,5 тысячи российских "кротов". Комментируя очистку ГУР от вражеских сотрудников, Буданов акцентировал, что есть враги, а есть предатели. Он рассказал, что враги ушли самостоятельно именно после событий Майдана. А работа по предателям продолжается – и ее еще много.

К слову, также Кирилл Буданов прокомментировал последнее покушение на его жизнь, которое удалось предотвратить в мае этого года. Глава ГУР надеется, что он был не последним, ведь ему нравится это. По слова Буданова, это означает, что разведка делает свою работу правильно.