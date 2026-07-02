Журналист и блогер Дмитрий Карпенко (Апостол) в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился уникальными подробностями работы с информаторами в тылу врага и рассказал о реальном положении дел в российской армии на фронте.

Карпенко подробно рассказал о работе своей уникальной программы "Деньги от Апостола", которая помогает Силам обороны Украины получать сверхсекретные данные из тыла врага и уничтожать логистику оккупантов.

В беседе с журналисткой Дарьей Труновой Дмитрий Карпенко раскрыл некоторые подробности предстоящей блокады временно оккупированного Крыма, неизбежную новую волну принудительной мобилизации в России после парламентских выборов, а также привлечение россиянами к войне студентов и иностранных наемников.

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Спецоперации в Крыму и программа "Деньги от Апостола"

Хочу начать с Крымского моста… Одного моста в Крыму уже нет благодаря нашим бойцам ССО, а именно Северо-Крымского канала. Это важная военно-логистическая артерия для оккупантов. Возможно, так получилось, что благодаря вашей программе "Деньги от Апостола" удалось провести и эту операцию, или, возможно, другие операции в Крыму?

То, что я всегда говорю всем, кто мне пишет или обращается: есть публичные объекты, которые доступны абсолютно всем на тех же картах Google. И мост – это статичный объект, который не может сегодня быть здесь, а завтра в другом месте. Поэтому то, что он там был, знали все. То, что он завтра все равно будет разрушен, это тоже знают все.

Поэтому это был, скорее всего, запланированный объект для поражения, который уничтожили, когда появились соответствующие средства. То есть общедоступная информация, которую можно легко найти в Google, в принципе не нужна для моей программы ("Деньги от Апостола", – 24 Канал).

В моей программе основной упор делается на подтверждение уникальной информации. То есть, когда человек предоставляет мне информацию, например, о производстве БПЛА или НРК, он делает для меня фото или видео с определенными отметками, чтобы я понимал, что это видео снято специально для меня, оно уникальное, непубличное, и тогда оно принимается к рассмотрению.

Статичные объекты, такие как пороховой завод или завод по производству микросхем, известны всем. Более того, у нас есть много людей, которые когда-то там работали.

Наши спецслужбы находят их, консультируются, выясняют детали. То есть это не совсем моя история, но это логичная история, которая должна была произойти.

Что, например, в Крыму могло бы вас заинтересовать?

Крым – это один из этапов работы наших Сил обороны Украины (СОУ). И ключевой момент здесь – это объекты ПВО. Если взять всю историю войны, начиная с 2022 года, то сначала произошла зачистка острова Змеиный, затем оттеснение Черноморского флота РФ.

Когда море было очищено, возникла необходимость освободить небо. А для этого нужно было сначала уничтожить все средства ПВО и добиться этого с помощью малой авиации. Поэтому в Крыму представляют большой интерес объекты ПВО, различные РЛС, ретрансляторы, склады.

Сейчас основное внимание также уделяется бензину, пунктам перекачки и сбора солярки, бензина и дизельного топлива.

Принудительная мобилизация в РФ, блокада Крыма и тайны программы "Деньги от Апостола": смотрите видео

Как работает программа "Деньги от Апостола" и обеспечение безопасности информаторов

Мы почти каждый день видим, как и Мадяр, и СБУ, и ССО наносят удары как по "Панцирям", так и по РЛС. То есть это системная работа, и не только в Крыму. Хотелось бы понять, как часто именно благодаря вашей программе все это срабатывает?

Программа работает довольно просто. Появляется источник информации, дающий определенные данные, эта информация тщательно проверяется и затем в установленном порядке поступает в различные организации и подразделения для нанесения удара.

Я всегда подчеркиваю: в моем Telegram-канале никогда не будут видны результаты работы моей программы. Почему? Потому что за мной следят, изучают мою деятельность с той стороны.

Поскольку я очень сильно беспокоюсь о безопасности своих источников, я никогда не публикую материалы с ними, чтобы не было прямой связи. Поэтому, если есть информация для СБС, для 414-го подразделения или для К2, я передаю ее напрямую или через установленные каналы.

Информация проверяется, передается в работу, над ней работают. Нигде не упоминается, что это были мои данные, ведь почему бы кому-то знать это?

Хочется понять, а как именно вы защищаете этих людей? Как они могут быть уверены, что действительно не пострадают? Чего им не следует делать – например, комментировать что-то или записывать свой голос?

Во-первых, как я уже говорил, на моих ресурсах нет ни одной фотографии или видеозаписи, полученной от источников в рамках программы. Это полностью закрытая информация.

Во-вторых, существует целый набор инструкций и правил, которые должны соблюдать мои информаторы.

Конечно, в публичном пространстве я их не озвучивать буду, ведь их служба защиты государственной тайны (ЗГТ) пытается все это выяснить. Однако мы используем много аккаунтов в Telegram, WhatsApp, FaceTime. Как правило, сейчас все работает по схеме: на одного человека – один аккаунт.

Если говорить о ваших информаторах в процентном соотношении: сколько их на временно оккупированных территориях, а сколько обращается с территории России? Пятьдесят на пятьдесят или больше с оккупированных территорий?

С оккупированных территорий обращаются преимущественно гражданские лица, которые не служат в армии, а просто хотят помочь. Но у них там большие проблемы с интернетом, поэтому поддерживать связь сложно.

К тому же современные средства разведки позволяют находить технику глубоко в тылу без участия человека. Это демонстрируют "Азов", Третий корпус, СБС, которые с помощью дронов среднего радиуса действия залетают на 100 километров и обнаруживают технику.

Однако бывают разные истории. Например, когда оккупанты собираются отпраздновать какое-то награждение в ресторане, и мне из этого заведения подсказывают координаты. Тогда туда что-то прилетает.

Есть ли люди, которые сотрудничают с вами годами и систематически получают деньги?

Да, есть люди, которые работают с самого начала программы, с 2023 года. Есть те, кто работает за деньги, и те, кто без денег.

А какая мотивация у тех, кто работает без денег? Как они это объясняют?

Они говорят: "Мы против режима". Среди них есть старшие офицеры и офицеры спецслужб РФ.

То есть они продолжают служить, но сотрудничают с вами?

Да, в этом и заключается весь смысл. Есть один человек, который написал мне в 2023 году, будучи старшим лейтенантом, а сейчас он уже майор. Он поднимается по карьерной лестнице.

Иногда ему нужно дать взятку для повышения – я даю ему на это деньги, он получает должность и продолжает продвигаться, предоставляя нам информацию.

Информация бывает разной. Некоторые считают, что смысл лишь в том, чтобы предоставить координаты для нанесения удара. Нет, есть информация о штабах армии, где у людей есть доступ к спискам потерь, прибывших, убывших, ко всей внутренней тыловой информации.

Человек, находящийся в 100 километрах от линии боевого столкновения (ЛБС), не может предоставить тактическую информацию, потому что ее там нет. Одно из моих правил – подтверждение того, что ты сообщаешь.

Если мне просто присылают точку и говорят "здесь сидит гранатометчик или стоит пушка Д-30" – это одна из тысячи заявок, которые я игнорирую. Но человек в штабе может сфотографировать карты, планы, намерения.

Также сейчас по всей ЛБС у них большие проблемы с бензином. Армия покупает топливо за свой счет. Из-за этого пилоты БПЛА экономят бензин и выключают генераторы – это системная проблема по всему фронту. И логисты из тыла могут "подсказать", что едет бензовоз с тремя кубами топлива, и его по дороге "настигнет несчастье". Так перерезается логистика.

А вы замечали, когда в этом году начали активно наносить удары по российским территориям, в частности по Московскому НПЗ, который остановился как минимум на полгода, появилось ли больше желающих сообщать координаты? Или этой волны так и не возникло?

Моя программа сейчас переориентировалась исключительно на военную информацию. Люди, находящиеся глубоко в тылу, мало что могут предоставить, кроме координат заводов, которые и так известны на Google Maps или спутниковых снимках партнеров. Сейчас спутниковые снимки доступны в Telegram сразу после прилета.

Но есть люди на самих НПЗ, которые подтверждают: сгорела конкретная установка, ремонт продлится две недели, плановый выход через три недели. Я передаю это специалистам, они учитывают это при планировании следующих ударов.

Что самого рискованного делали люди, которые передавали вам информацию?

Все, кто находится на ЛБС, и так находятся под постоянным ударом.

Недавно один информатор фактически навлек на себя огонь. Он скорректировал удар: "Бейте по мне, я в этот момент уйду туда-то".

Туда прилетело около двух десятков наших FPV-дронов, все взорвалось, погибло много "двухсотых" и "трехсотых" оккупантов, а сам он остался жив, потому что мы точно рассчитали время. СБС прекрасно понимает такие задачи и помогает в режиме реального времени.

Чаще всего эти российские военные остаются служить в армии РФ или пытаются перейти на нашу сторону и воевать в добровольческих батальонах?

Все очень индивидуально. Те, кто сразу заявляет о желании вступить в добровольческие подразделения, обычно говорят, что деньги им не нужны. Но мы все равно тратим на них средства.

Например, если пилот летает, а наши сбивают его "птичку", его могут перевести в штурмовики. Мне это невыгодно. Поэтому я выделяю ему деньги, чтобы он купил новый дрон вместо сбитого, и он продолжает летать и приносить пользу СОУ еще несколько месяцев.

Затем планируется его эвакуация: наши начальники разведки прокладывают маршрут, создают коридор на несколько часов, и он уходит.

Другая категория – те, кто работает исключительно за деньги из-за финансовых проблем. Я им прямо говорю: "Я взрослый парень, не надо мне рассказывать свои истории. Говори, сколько хочешь, и вперед".

Есть и такие, кто говорит: "Я воюю уже четыре года, деньги мне не нужны, просто помогите выжить, я не хочу воевать ни за вас, ни за них". Возраст разный – от 20 до 60 лет. Впоследствии я опубликую эту переписку, это будет очень интересно.

Были ли те, кто пытался вас условно "намахать"?

Конечно, были.

Что их ждет?

Ничего особенного. Я общаюсь даже с некоторыми сотрудниками ФСБ.

Если меня бросил российский военный, я теоретически могу сдать его им, но это отнимает много времени и не приносит прибыли. Тем не менее, мы почти всегда остаемся в плюсе.

Бывает, что работаешь с человеком полгода, он просит аванс в 150 тысяч рублей, ты ему перечисляешь, а он исчезает. Здесь трудно сказать: это афера, его задержали или он просто решил тихо уйти. Я могу его найти, но зачем?

Можете ли вы назвать примерные цифры, сколько людей воспользовались вашей программой?

Работает очень много людей. Если человек занимает высокую должность – например, директор банка, который предлагает списки клиентов или выписки со счетов, – у меня нет на это времени.

Я передаю его профильным специалистам, которые понимают, что такое дебет, кредит и сальдо. То же самое касается инженеров с документацией.

Я выступаю в роли своего рода "посредника": человек пишет мне, убеждается, что это действительно я, а дальше я передаю его в надежные руки спецслужб.

Вы говорили, что пишет много людей. Много – это сколько?

Ежедневно поступает от 50 до 100 новых обращений. Сразу половину можно отсеять – это сумасшедшие, которые предлагают отравить воздух возле Кремля, чтобы ликвидировать Путина.

Многие ищут своих родственников, пропавших без вести на войне, – их я перенаправляю в проект "Хочу жить".

Но каждый день появляется 1 – 3 реальных новых контакта, которые начинают работать. Может написать 100 рядовых штурмовиков, которых завтра пошлют на смерть и которые умоляют о спасении, а может написать заместитель командира бригады в звании майора. Майор за полгода работы может предоставить колоссальный объем информации.

С другой стороны, бывают бестолковые полковники в тылу, в 1 000 километрах от фронта. Он вроде бы и патриот Украины, потому что когда-то здесь учился, но его информация типа "мы отправили два "Урала" и 130 контрактников" – это ни о чем.

Как вы спасаете полезных информаторов?

Одна из рабочих схем: когда командиры или пилоты пишут, что их прямо сейчас уничтожают в блиндаже.

Я могу за час добиться, чтобы по ним перестали обстреливать. Связываюсь с начальником разведки нашего подразделения на этом направлении, даю координаты и говорю: "Там находится наш человек, который будет работать на нас".

Наши прекращают огонь на пару часов. Затем мы передаем им Starlink, наши сим-карты, телефоны и роутеры, чтобы они постоянно были на связи.

А как они вас находят? Смотрят YouTube или Telegram?

В основном YouTube и TikTok. С нашим Telegram есть проблема: украинские каналы просят деньги за репосты или не хотят бесплатно распространять контакты приложения. Россияне не найдут мой канал среди тысяч других, если не будут знать точного названия.

К тому же YouTube и TikTok у них работают отлично. Каждый первый приходит с YouTube, каждый второй – с TikTok.

Сами бойцы между собой это не обсуждают, ведь одно из главных правил безопасности – никому не рассказывать о сотрудничестве со мной: ни жене, ни друзьям, ни сослуживцам. Хотя бывают случаи, когда жены бойцов сами выходят на связь, потому что мужья передали им мои контакты.

Почему у вас появилась рубрика "Мысли Апостола"? Это способ достучаться до россиян или она больше для украинцев?

Эта история началась в 2023 или 2024 году, когда вышел первый ролик. Тогда военные пригласили меня в Харьковскую область, где находились пленные. Наши местные "зрадофилы" начали раздувать панику, что Харьков якобы сдадут и нужно срочно эвакуироваться.

Я побывал на пунктах управления, пообщался с военными и понял, что там выстроена полноценная оборона, врага успешно уничтожают, и никакой измены нет. Я записал ролик, чтобы успокоить людей. То есть сначала он был ориентирован на нашу аудиторию.

Но россияне тоже смотрят эти видео, нарезают их на шорты, и они разлетаются по сети. Это не успокаивающее видео в стиле "война закончится через две недели", это аналитика, построенная исключительно на фактах, которые мне известны.

Ситуация на фронте: дефицит топлива и реальные потери противника

В последнее время вы говорите о возможных сценариях в России, в частности об усилении мобилизации после выборов в Госдуму. Чем вы можете подтвердить эту информацию? Могут ли россияне или украинцы сорвать ее?

Мы сорвать ее не можем. Мы можем лишь максимально предупреждать, что она состоится на 100%.

Почему после выборов? Здесь не нужно быть большим экспертом, достаточно сложить простой пазл. Весной этого года они тестировали технологии блокировки VPN-сервисов, соцсетей и Telegram. У них все это работает.

Сейчас у них планируются выборы. Если объявить мобилизацию до выборов – это вызовет огромный негатив.

Стоит понимать, что частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, юридически до сих пор продолжается. Людей вызывают в военкоматы якобы для "уточнения данных", а там заставляют подписывать контракт.

Новую волну просто объявят официально, заявляя, что нужно еще 500 тысяч человек. Сценарий будет таким: проходят выборы, через 5 дней отключают интернет, выходит Путин и говорит, что Генштаб попросил еще 500 тысяч штыков.

Это подтверждают мои источники в российских военкоматах и администрациях, которые уже сейчас получают планы мобилизации на октябрь, ноябрь и декабрь – примерно по 5 тысяч человек из каждого региона. В них около 100 субъектов федерации, вот вам и 500 тысяч.

А представить, что там победит какая-то условная оппозиция, невозможно?

Там нет оппозиции. Партия "Новые люди" – это те самые старые помощники "Единой России". А та оппозиция, которая сидела в Европе и соревновалась на YouTube, у кого голосование умнее, – это не оппозиция.

То есть сценариев протестов или бунтов мы не рассматриваем?

Нет, этого не будет. Мы должны были это увидеть в 2022 году, но не увидели.

Но ведь сейчас туда прилетает – на военные заводы, нефтебазы. Бензин уже стоит по 120 – 140 рублей.

Это другая история, не связанная с мобилизацией. Это ситуация "открыл холодильник или бак, а там пусто".

Обычный россиянин, живущий в 1 000 километрах от границы, вообще не замечает войны, если она не дошла до его города.

О войне они узнают лишь из-за роста цен и дефицита бензина, но это тщательно скрывается. На улицу они не выйдут, потому что знают: выйдешь на митинг – отправишься на фронт. Круг замкнулся.

Если говорить о принудительной мобилизации, то, судя по всему, она уже дает о себе знать. Были случаи в Пензенской области, где силовики устроили массовые облавы на мужчин, избивают их и заставляют подписывать контракты. Станет ли это массовым явлением?

Все зависит от того, как это преподнести. У них сейчас около 40 тысяч военных, самовольно оставивших части (СОЧ).

Силовики объясняют эти облавы тем, что ищут дезертиров, бывших заключенных и "вагнеровцев", представляющих опасность для гражданского населения. То есть выставляют себя спасителями.

На моих интервью было множество пленных, которых задержали, привезли и силой заставили подписать контракт. Просто раньше об этом не говорили в СМИ.

После выборов, когда дадут зеленый свет, эту технологию облав внедрят повсеместно. Сейчас в Пензенской области просто проверяли реакцию общества.

Мобилизационные планы Кремля и привлечение студентов

В последнее время Путин начал активно привлекать студентов, призывая их "умирать за родину". Некоторым угрожают отчислением, если они не подпишут контракт. А потом мамы выясняют, что вместо управления дронами их дети оказались в пехоте. Насколько это массовое явление?

Это происходит повсеместно. Благодаря моей программе мне пишут даже преподаватели университетов. Конечно, фотографировать списки студентов мне не нужно, но они передают внутренние методические инструкции и распоряжения.

Каждый колледж, техникум или вуз имеет четкую норму – сколько человек они должны сдать в армию. В городе-миллионнике учится около 80 тысяч студентов. Найти среди них 150 слабеньких – не проблема.

Им просто говорят: "Мы тебя отчисляем, ты пойдешь бродяжничать и все равно попадешь под призыв. Или подписывай контракт сейчас, мы погасим все долги, ты получишь премию и станешь героем на доске почета".

В РФ работает около 3,5 – 4 тысяч колледжей. Если из каждого заведения привлечь по 10 студентов через административный ресурс Минобразования – это сразу 35 – 40 тысяч новобранцев. Этого никто даже не заметит в масштабах страны.

А были ли студенты, которые хотели сдаться в плен или принять участие в вашей программе?

Сейчас появилась новая тенденция. У меня есть студент, которому я лично оплатил курсы оператора беспилотника. Ему угрожали отчислением и принудительным контрактом.

Он написал мне: "Я все равно буду вынужден подписать контракт, что мне делать?"

Я перечислил ему деньги на обучение, я знаю, в какое подразделение он попадет. Он идет на войну специально, чтобы работать на нас, а затем перейти в РДК.

В рамках программы чаще всего обращается именно молодежь. Почему-то именно операторы БПЛА. Потому что у них есть связь и Starlink.

Обычный штурмовик в 5-километровой зоне живет в среднем 8 часов. Первые 4 часа он жив, пока бежит, затем становится "трехсотым" и, если его не эвакуировали, через два часа истекает кровью и становится "двухсотым". Если заходят ночью – живут до утра.

Действительно ли на штурмы отправляют много раненых, у которых нет другого выхода?

Это факт. Но в этой войне количество "двухсотых" у россиян превышает количество "трехсотых". Исторически во всех войнах соотношение раненых к убитым составляло примерно 3 – 4 к 1. Здесь все наоборот.

Они не эвакуируют раненых с поля боя, потому что любая попытка эвакуации в зоне поражения наших дронов приводит к тому, что вся эвакуационная группа тоже становится "двухсотыми".

Те, кто знает о моей программе, понимают, что это их единственный шанс выжить. Когда я могу договориться с нашими подразделениями и отключить FPV-дроны на определенном участке на полчаса, они начинают это ценить.

Бывает, что вокруг уничтожают всех, а один блиндаж остается целым. Это даже вызывает подозрения у их командования, поэтому они просят: "Сбросьте на нас пару легких дронов для вида, потому что все косо смотрят".

Когда у них заканчивается еда из-за разрушения логистики, мы сбрасываем им с дронов "Сникерсы", а они в свою очередь передают нам свои радиостанции, чтобы наши штабы могли слушать их эфиры. Это хороший обмен – радиостанция в обмен на еду.

Но подробности этих операций сейчас рассказывать нельзя.

Те, кто перешел на нашу сторону, сами решают, хотят ли они появляться на публике. Большинство не хочет публичности, чтобы не нести клеймо предателя, хотя никакого предательства здесь нет – они просто спасли свои жизни.

Никто из тех, кто работал по вашей программе, не просился на обмен обратно в Россию?

Ни один. Человек, который пишет мне, сознательно отрезает себя от России.

У них есть четкие инструкции, что говорить нашим бойцам во время плена. Те, кто называл правильные пароли, сидели в плену с пирожными, конфетами и колбасой, пока остальных содержали строго по Женевской конвенции.

В последние месяцы министр обороны заявлял, что потери россиян составляют около 35 тысяч человек в месяц. Если эта цифра достигнет 50 тысяч, это может критически сломать ситуацию на фронте. Действительно ли у них сейчас потери превышают темпы набора?

Еще весной я снимал ролик "Переломный момент". Тогда я объяснял, что их мобилизационный ресурс составляет около 30 тысяч контрактников в месяц. И впервые весной количество ежемесячных потерь (убитыми и ранеными) превысило количество новобранцев.

Сейчас их набор сократился примерно до 25 тысяч в месяц, а безвозвратные потери выросли до 35 тысяч. Штурмовиков катастрофически не хватает, поэтому в пехоту переводят пилотов БПЛА и офицеров.

По данным аналитиков DeepState, продвижение противника фактически равно нулю, поскольку Силы обороны Украины отвоевывают столько же территории на других участках.

За последний месяц наши войска освободили около 200 квадратных километров, россияне на других направлениях продвинулись на столько же.

Это и есть тот самый переломный момент, который усугубляется коллапсом логистики и дефицитом топлива.

Что будет делать Путин до октября-ноября, пока не объявят принудительную мобилизацию? Будет ли он искать наемников в Китае, КНДР или странах Африки?

Наемники как воевали, так и воюют. Сейчас на стороне РФ воюет около 28 тысяч иностранных наемников.

В проекте "Хочу жить" приводятся подробные статистические данные: только граждан Таджикистана и Узбекистана там насчитывается около 10 тысяч. Также активно привлекают граждан Колумбии, Бурунди, Вьетнама. Последний вьетнамец, с которым я записывал интервью, был завербован прямо с московского рынка.

Но наши дипломатические структуры активно борются с этим. Благодаря работе проекта "Хочу жить" около 60 стран мира на законодательном уровне запретили вербовку своих граждан в армию РФ под угрозой уголовной ответственности. Например, полностью перекрыли каналы вербовки в Кении и Мексике.

Наши беспилотники уже летают над Донбасс-Ареной в Донецке, над Мариуполем. Чего ожидать дальше этим летом?

Российское весеннее наступление полностью провалилось. Наемников они используют как одноразовое пушечное мясо для выявления наших огневых точек и истощения запасов дронов.

Они запускают 20 наемников на позицию, где у нашего экипажа есть всего 10 FPV-дронов. Даже если мы уничтожим половину, остальные пройдут, потому что у нас физически заканчиваются средства поражения.

Что касается полетов над Донецком – это красивые кадры, но каждый такой полет обходится дорого. Однако ПВО в Донецке и Крыму фактически уничтожена. Недавно по объектам в Донецке было выпущено 20 наших ракет, и 18 из них точно попали в цель.

Дальше будет только хуже, потому что у них нет бензина. Мотоштурмы на квадроциклах останавливаются, генераторы в блиндажах не работают.

С помощью программы мы отслеживаем даже небольшие гаражи, где хранится по 500 литров бензина, и уничтожаем их.

С экономической точки зрения это выглядит невыгодно – потратить три дрона на бочку топлива, но без этого топлива целый опорный пункт оккупантов остается без связи и света на две недели.

Они готовятся к отступлению?

У них нет концепции отступления. Они просто продолжают гибнуть. Согласно их картам, которые попадают ко мне, они уже должны были быть на 15 – 20 километров впереди. Но взять эти километры они не могут, поэтому просто лгут высшему руководству, что продвигаются.

Эта ложь накапливается на всех уровнях – от комбата до командующего армией. Никто не осмелится доложить наверх, что позиции на карте нарисованы фальшиво. У нас, к счастью, с этим начали бороться и рисовать реальную картину.

Сценарии развития событий: блокада Крыма, роль Беларуси и будущее войны

Если после выборов они наберут еще 200 – 500 тысяч человек, как это повлияет на фронт?

Это позволит им лишь залатать дыры в обороне. Это не будут подготовленные войска для наступления. Их не на чем перевозить, хотя выдать автоматы – не проблема. На Запорожском направлении у них уже сейчас огромные проблемы.

Появление новых 500 тысяч мобилизованных – это, прежде всего, финансовая нагрузка на Украину. Нам понадобится дополнительно около 2 миллионов дронов, что обойдется в миллиарды долларов. Но наши военные готовятся к этому.

Существует четкий планомерный замысел: зачистка моря и неба, уничтожение ПВО, топливный и финансовый коллапс противника. Этот план был представлен Зеленскому, он его одобрил, и сейчас все работает как единый механизм.

Многие говорят, что к осени россиян ждет много сюрпризов. Что это может быть? "Паутина 2.0" или возвращение Крыма?

Гадать – дело неблагодарное.

Что касается Крыма – там ожидается серьезный демографический и гуманитарный кризис. Будет голод и массовый отток населения, потому что без логистики не будет даже топлива для машин скорой помощи. Плюс постоянные отключения электричества.

Уже сейчас в крымских магазинах муку продают по одной пачке на человека. Это не ИПСО, это подтверждают мои источники.

Даже Арестович записал обращение к крымчанам с призывом бежать, пока есть время. Но слушать нужно Зеленского и Мадяра, который четко говорит: не стойте возле военных объектов.

Логичным шагом станет окончательное уничтожение Крымского моста. Тогда Крым превратится в изолированный остров. Начнется полная блокада.

Путин будет вынужден просить Красный Крест о создании гуманитарных коридоров, чтобы вывезти мирных жителей по суше, а всех мужчин сразу же мобилизуют и отправят под Запорожье.

А что будет на других оккупированных территориях?

Это болезненный вопрос. Многие в комментариях пишут, что люди на оккупированных территориях сами виноваты, называют их "терпилами". Но те, кто действительно хотел уехать, нашли возможность это сделать.

Странно, что до сих пор работает схема обналичивания украинских пенсий на оккупированных территориях.

Люди получают по 30 – 40 тысяч шахтерской пенсии от Украины, сидят там и поливают грязью наше государство. А дельцы на карточках "Ощадбанка" зарабатывают себе на новые "Лексусы" каждую неделю. Мы фактически сами финансируем коллаборационистов, и об этом почему-то никто не хочет говорить.

Где в России будет тяжелее всего? Вы советовали россиянам уезжать, пока не поздно.

После выборов границы закроют. Уже сейчас получить загранпаспорт мужчинам от 25 до 45 лет без справки из военкомата невозможно.

Когда закроют границы, объявят очередную "зраду", обвинят Запад в том, что он взял у них бензин и "Макдоналдс", и всех отправят в строй.

Россиянам не нужен пряник, им нужны два кнута: один маленький, другой большой. Когда их бьют большим, они мечтают о возвращении маленького и считают это счастьем.

Пошатнулся ли миф о "сильном царе" Путине после того, как он просил Трампа уговорить Зеленского не устраивать салют на Красной площади 9 мая, или из-за отмены военно-морского парада в Петербурге?

Я никогда не считал его сильным лидером. Российское общество вообще не интересуется политикой, там действует "молчаливое согласие": вы не лезете в политику, мы не трогаем вас.

Рейтинги "Левада-Центра" ни на что не влияют, их можно нарисовать любые. Путин совершенно не владеет реальной обстановкой, он живет в своем вымышленном мире бумажных отчетов.

В отличие от него, Зеленский ежедневно записывает обращения, приезжает в аэропорты, посещает Купянск или Лавру.

Мы видим, что наш президент находится в контексте событий. А Путин за две недели после катастрофы в Крыму или после ударов по Москве не произнес ни слова.

В это время он принимает в подарок слонов от африканских делегаций и подписывает бессмысленные договоры с Буркина-Фасо. Это его реальный уровень.

Вы допускаете сценарий, что Россия может напасть на Европу или страны Балтии, чтобы отвлечь внимание от Украины?

На месте Путина я бы так и поступил. Европа совершенно не готова к войне. Из-за бюрократии они не успеют отреагировать, и Ригу действительно могут взять за три дня.

Для него это лучший способ сменить фокус: объявить, что Украину "демилитаризовали", и пойти защищать русскоязычных в Прибалтике.

Для нас это опасно, потому что вся помощь идет через Европу. Если они станут стороной конфликта, то заберут оружие себе. Но вести войну на два фронта Россия физически не способна.

Любой договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан. Если не будет жестких гарантий безопасности со стороны США, СБУ и ГУР будут продолжать уничтожать их НПЗ, пока у них не остановятся даже пожарные машины.

Как будет развиваться ситуация в Беларуси? Зеленский дал Лукашенко время до конца недели. Что тот будет делать?

Лукашенко не вступит в войну. У него нет боеспособной армии – всего 20 тысяч необстрелянных солдат. Если они попытаются шевельнуться, вся промышленность Беларуси, включая Мозырский НПЗ, будет уничтожена за одно утро. Россия их не защитит, потому что не может защитить даже Воронеж или Москву.

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В настоящее время усилилось давление с целью отключения российских ретрансляторов и РЛС вдоль белорусской границы. Через эти станции россияне направляют "Шахеды" на Киев и Западную Украину.

Беларусь является полноценным участником войны, поэтому эти объекты должны быть уничтожены. На открытую конфронтацию Беларусь не пойдет, у них просто нет ресурсов.

Что вы посоветуете украинцам и россиянам на ближайшие месяцы?

Я призываю украинцев всячески поддерживать Силы обороны. Сделайте пожертвование знакомому военному, в фонд или конкретному подразделению.

Нас невозможно победить военным путем, нас можно развалить только изнутри. Меньше слушайте "зрадофилов", мыслите критически и проверяйте информацию в Google.

Россиянам, которые хотят выжить: пишите мне по программе "Деньги от Апостола", спасете жизнь и заработаете денег.

Крымчанам – срочно уезжайте с полуострова, Керченский мост долго не продержится, топлива не будет.

А белорусам – если снова выйдете на митинги, то надевайте белые носки, чтобы не испачкать скамейки, когда будете на них вставать.

Интервью вышло на русском языке, сайт 24 Канала перевел его на украинский. Текст интервью был сокращен и отредактирован для лучшего понимания аудиторией.