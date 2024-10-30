В нем он также размышлял о подрывах газопроводов "Северный поток 1,2". Также в разговоре Фицо не обошел тему поддержки Украины, передает 24 Канал.

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Фицо хочет посетить Москву на 9 мая

Фицо в интервью заявил, что "был бы очень рад" приехать в Москву на 9 мая. Он утверждает, что это его "личный долг" отблагодарить "воинов Красной армии".

Я сочту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны и прежде всего победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг,

– заявил словацкий премьер.

Он также отметил, что советский маршал Иван Конев "заслужил памятник в Словакии".

О чем Фицо говорил со Скабеевой

В ходе интервью Фицо назвал "глупостью" версию о том, что за подрывом "Северного потока" стоят украинские офицеры.

Также он поделился своими мыслями относительно "усталости" Запада от войны в Украине. В частности, он напомнил, что "в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую, извините за откровенность, – мы отводим взгляд и говорим: "Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной",

– говорит словацкий премьер.

Стоит заметить, что Фицо часто в своих речах часто повторяю российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством. Также словацкий премьер заявил, что без колебаний готов разговаривать с Путиным.

"Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. Я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я вполне серьезно заявляю", – подчеркнул он в интервью.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока отсутствуют конкретные планы относительно контактов Путина и Фицо

"Путин готов к контактам с лидерами других стран, неоднократно подтверждал свою открытость этому", – заявил Песков.