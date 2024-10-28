Об этом премьер-министр Словакии сказал в интервью изданию Standard. Первое покушение на политика произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Читайте также Фицо сравнил покушение на себя с нападением на Дональда Трампа

Фицо заявил о попытке нового покушения

Новый инцидент произошел в городе Дукли, куда Роберт Фицо приехал по случаю празднования годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне.

Торжества состоялись 6 октября, там присутствовали несколько членов правительства и депутатов парламента, в частности президент Петер Пеллегрини и сам Фицо.

Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию в отношении Украины. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него был полностью заряженный пистолет,

– рассказал словацкий премьер.

Он также вспомнил о прошлом покушении, после которого жизнь политика была под угрозой. По словам Роберта Фицо, тогда ему "очень повезло". Юрая Цинтулу, который оказался нападающим, он назвал политическим активистом "определенной политической партии", который "посещал определенные митинги, где был очень активен".

К слову, ранее Роберт Фицо заявил, что План победы Зеленского может спровоцировать Третью мировую войну. По его словам, этот план разделяет страны и "именно поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции по нему".