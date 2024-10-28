Про це прем'єр-міністр Словаччини сказав в інтерв'ю виданню Standard. Перший замах на політика стався 15 травня 2024 року після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

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Фіцо заявив про спробу нового замаху

Новий інцидент стався у місті Дуклі, куди Роберт Фіцо приїхав з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні.

Урочистості відбулися 6 жовтня, там були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, зокрема президент Петер Пеллегріні і сам Фіцо.

Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет,

– розповів словацький прем'єр.

Він також згадав про минулий замах, після якого життя політика було під загрозою. За словами Роберта Фіцо, тоді йому "дуже пощастило". Юрая Цинтулу, який виявився нападником, він назвав політичним активістом "певної політичної партії", який "відвідував певні мітинги, де був дуже активний".

До слова, раніше Роберт Фіцо заявив, що План перемоги Зеленського може спровокувати Третю світову війну. За його словами, цей план розділяє країни й "саме тому Європейська Рада не прийняла чіткої позиції щодо нього".