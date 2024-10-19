Видання TASR написало, що Роберт Фіцо також сказав 18 жовтня в Брюсселі, що Росія порушила міжнародне право, коли напала на Україну та захопила її територію.

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Що сказав Фіцо про План перемоги України

Роберт Фіцо сказав, що він не задоволений пропозиціями, які, за його словами, провокують відкриті дебати. Зокрема, мовиться про вступ України до НАТО або постачання ракет середньої дальності, здатних втрутитися на російську територію.

Перед усіма лідерами ЄС, в присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія очолюваного мною уряду залишається в силі, що ми хочемо зосередити увагу на змістовному і раціональному співробітництві з Україною, що не призводить до вбивства, а допомагає нужденним людям,

– заявив Роберт Фіцо.

Словацький прем'єр заявив, що буцімто членство України в НАТО, яке є одним з пунктів українського Плану перемоги, може спровокувати третю світову війну.

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Роберт Фіцо також сказав, що План перемоги України розділяє країни й "саме тому Європейська Рада не прийняла чіткої позиції щодо нього".