Издание TASR написало, что Роберт Фицо также сказал 18 октября в Брюсселе, что Россия нарушила международное право, когда напала на Украину и захватила ее территорию.

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Что сказал Фицо о Плане победы Украины

Роберт Фицо сказал, что он не доволен предложениями, которые, по его словам, провоцируют открытые дебаты. В частности, говорится о вступлении Украины в НАТО или поставки ракет средней дальности, способных вмешаться на российскую территорию.

Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия возглавляемого мной правительства остается в силе, что мы хотим сосредоточить внимание на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, что не приводит к убийству, а помогает нуждающимся людям,

– заявил Роберт Фицо.

Словацкий премьер заявил, что якобы членство Украины в НАТО, которое является одним из пунктов украинского Плана победы, может спровоцировать третью мировую войну.

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Роберт Фицо также сказал, что План победы Украины разделяет страны и "именно поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции по нему".