Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес дал обширное интервью 24 Каналу.

Оно вышло на YouTube-канале War & Politics 24 на английском языке. В нем военный аналитик рассказал о текущей ситуации на фронте и проанализировал ключевые изменения на поле боя.

Генерал обратил внимание на эффективность украинских ударов по российским НПЗ, а также рассказал о последних событиях в контексте геополитики, о том, когда Путин может быть готов прекратить войну, какие шаги он может предпринять, оказавшись во всё более тупиковом положении, и как может выглядеть потенциальная передышка в российско-украинской войне.

Г-н Годжес дал свою оценку тому, насколько реальна в настоящее время угроза нападения России на европейские страны, входящие в НАТО, а также проанализировал перспективы дипломатического урегулирования войны.

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Заявления Лаврова и реальное положение дел на поле боя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что исход войны будут решать не дипломаты, а ситуация на поле боя. Однако то, что мы видим на поле боя, вряд ли благоприятно для России. На данный момент главная способность Москвы, похоже, заключается в терроризировании гражданского населения с помощью массированных ракетных ударов и атак беспилотников. Чего именно Россия надеется достичь?

Что ж, мне кажется интересным, что министр Лавров, который на протяжении многих лет считался своего рода деканом дипломатического корпуса большей части Европы, говорит нечто подобное — что всё решится не дипломатами, а на поле боя.

Я думаю, что россияне знают, что они в глубокой перепутке, и что их единственная надежда заключается в том, что Запад сдастся и перестанет поддерживать Украину. И все же сегодня на саммите G7 мы увидели единодушие, включая даже президента Трампа, в поддержке Украины. Поэтому я считаю, что это реальная проблема для российской стороны.

Они будут продолжать атаковать украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру в надежде, что не только Украина сдастся, но и Запад прекратит её поддержку. Этого не произойдёт.

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Стратегия победы Украины и удары по российским НПЗ

В то же время Украина продолжает наносить успешные удары по нефтеперерабатывающей и другой инфраструктуре России. Мы уже видим последствия в виде дефицита топлива, логистических сбоев и усиления давления на оккупированный Крым. Когда эти события станут действительно критическими для России и могут ли они в конечном итоге изменить ход войны? И если да, то как именно?

Да, я считаю, что Украина разработала теорию победы, основанную на уничтожении способности России экспортировать нефть и газ путем атак на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные объекты по всей России, даже те, что находятся на расстоянии более тысячи километров.

Это чрезвычайное изменение возможностей с украинской стороны — обладать способностью запускать оружие, которое может достигать таких дальностей с высокой точностью. Как мы видели несколько дней назад в Москве, а затем в Санкт-Петербурге, где были поражены военный корабль в сухом доке и нефтеперерабатывающий завод.

Поэтому мне кажется, что россиянам будет очень трудно продолжать войну, если они не смогут экспортировать нефть и газ в Китай, Индию или к каким-либо другим своим клиентам. Поэтому это кажется мне очень разумным подходом со стороны Украины на стратегическом уровне. Я не могу назвать точную дату, когда все это произойдет, но я вижу, что в ближайшие месяцы ситуация для российской стороны будет становиться все хуже.

Позиция США и решения саммита G7

Верите ли вы, что после потенциального соглашения между Соединенными Штатами и Ираном стратегический фокус Вашингтона может вновь сместиться в сторону Украины? Если да, то как бы выглядел такой сдвиг на практике?

Да, я бы хотел, чтобы так и было. Я имею в виду, что именно так и должно быть. В интересах национальной безопасности и стратегических интересов Соединенных Штатов, чтобы Украина добилась успеха и победила Россию. Это очень сильно способствовало бы укреплению стабильности во всей Европе и на Ближнем Востоке.

Но вместо этого президент на саммите G7 фактически обратился к своим европейским коллегам и сказал: мол, Украина — это ваша проблема, она далеко от нас, это не наша проблема. Я считаю, что это очень, очень недальновидно и неправильно. Но это то, что сказал президент.

Поэтому я не думаю, что мы увидим существенные изменения в политике администрации Трампа в отношении Украины. Возможно, будут какие-то нюансы, но я просто не чувствую, что это произойдет. Поэтому Европа, работая вместе с Украиной, должна будет взять на себя основные усилия.

Вы уже упоминали встречу "Большой семерки", но я хотел бы уточнить один момент. Президент Зеленский заявил, что лидеры "Большой семерки" согласовали новые меры для усиления давления на Россию. О чём именно идёт речь: это просто усовершенствование существующей стратегии или они представляют принципиально новый подход?

Конечно, мы не знаем точно, что обсуждалось в частном порядке между президентом Зеленским и другими лидерами. И я подозреваю, что в отношении всего, что обсуждалось, некоторым из этих лидеров понадобится поддержка их парламентов или правительств, когда они вернутся домой. Поэтому я не могу точно ответить на этот вопрос.

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Однако самым важным для меня было единодушие "Большой семерки" в поддержке Украины. И я думаю, можно предположить, что ЕС собирается ужесточить санкции и т. д. Надеюсь, это приведет к большей готовности задерживать российские суда "теневого флота", которые проходят через Балтийское и Черное моря.

Это стало бы большим шагом в снижении способности России экспортировать нефть и газ. Франция сделала это, Швеция сделала это, и Великобритания только что сделала это. Но это должно стать нормой, а не чем-то исключительным.

Внутренние вызовы Кремля и настроения российских элит

Сейчас Путин сталкивается с рядом нарастающих вызовов: потенциальное сокращение доходов от нефти после соглашения между США и Ираном, армия, неспособная добиться решающего прорыва на поле боя, обязательства союзников Украины укрепить противовоздушную оборону и усилить давление на Москву, а также успешные украинские атаки беспилотников на российскую нефтеперерабатывающую промышленность. Если давление на Путина будет продолжать усиливаться, какие варианты он может реально рассмотреть в таких обстоятельствах?

Возможно, попытаться сделать что-то, чтобы вернуть себе инициативу. Просто продолжать то, что россияне делают сейчас, не поможет этого достичь. Поэтому это должно быть что-то, что либо будет означать открытие нового фронта где-то, либо движение в другом направлении — что-то, что переломило бы ситуацию в их пользу.

Я не вижу, чтобы это произошло, но, возможно, это то, над чем они работают. Я не думаю, что российские военные сейчас способны действительно предпринять что-то значительное по масштабам в Беларуси, через Беларусь, например, против стран Балтии. Я просто не уверен, что они способны на это.

Но, возможно, они могли бы предпринять что-то, что заставило бы Украину обратить внимание на другие направления. Думаю, это часть плана. Я также могу представить, что они будут пытаться продолжать наносить удары по инфраструктуре Украины и делать всё возможное, чтобы вывести из строя украинские производственные мощности, выпускающие то оружие, которое оказывается столь эффективным против России.

Понимаете ли вы, какие настроения сейчас доминируют в военном и политическом истеблишменте России? Могли бы бизнес-элита, спецслужбы и военное руководство в конечном итоге убедить Путина не углубляться в войну, а вместо этого начать рассматривать стратегию безопасного выхода?

Это то, на что я надеялся годами. Но мне трудно полностью понять и оценить, какие там эмоции, что люди говорят и делают внутри России. Я точно не эксперт по России. Думаю, украинцы знают это гораздо лучше меня.

Но похоже, что стало больше людей — будь то военные корреспонденты, другие инфлюенсеры или даже отдельные высокопоставленные лица и олигархи, — которые высказываются против войны, при этом осторожно избегая прямой критики самого Путина. И это не потому, что им жаль Украину, а потому, что им не нравится, что их доступ к интернету ограничен, или когда они видят, как украинские дроны наносят удары по НПЗ в Москве и Санкт-Петербурге, и, конечно, дальнейший рост цен на бензин. Поэтому это начинает влиять на них. Тогда как раньше, я думаю, они считали, что это не их проблема.

Если Кремль примет решение о полной мобилизации, которая, я думаю, вероятно, рассматривается, тогда мы узнаем, готовы ли люди поддержать это или нет. Я также слежу за любыми признаками того, что военным уже достаточно.

Я думаю, что многие старшие российские офицеры — профессионалы, и они видят, что произошло с армией — разрушения, ущерб, не только потери, но и вообще всё. И я думаю, что они, вероятно, обеспокоены происходящим, способностью России защитить себя от реального внешнего нападения. Это было бы естественным беспокойством для любых профессиональных офицеров — что страна больше не может себя защитить. Поэтому я мог бы представить себе сценарий, при котором они начнут оказывать определенное давление. Но я этого не знаю наверняка.

Перспективы перемирия и дипломатического урегулирования

Похоже, что какая-то передышка в будущем неизбежна. Как могла бы выглядеть реалистичная передышка или пауза в войне?

Во-первых, это потребовало бы определенного доверия, а я не думаю, что кто-то поверит российской стороне, что она будет соблюдать какую-либо значимую паузу дольше, чем, например, на пару дней. И я не уверен, какая от этого была бы польза.

Сейчас Россия пытается обеспечить логистическую поддержку многим своим войскам, потому что украинские удары беспилотниками средней дальности уничтожают тысячи российских грузовиков с материалами. Они повреждают мосты, ведущие в Крым и из него.

Поэтому, будь я в украинском Генеральном штабе, я бы не хотел снимать давление с России и давать россиянам шанс улучшить свою логистическую ситуацию. Поэтому я не знаю, предвидится ли какая-то передышка или пауза. Для этого должна быть какая-то веская причина.

В то же время мы слышим всё больше дискуссий о возможном дипломатическом урегулировании для прекращения российско-украинской войны. Однако российское руководство — от Путина до Лаврова и Пескова — продолжает настаивать на том, что Москва не намерена останавливаться. В то же время недавние успехи Украины на поле боя укрепляют веру в то, что она в конечном итоге сможет вернуть больше своих оккупированных территорий. Не кажется ли, что пока Запад говорит об "окне возможностей" для мира, ни Россия, ни Украина пока не выглядят готовыми прекратить войну?

Да, я не знаю, откуда это берется. Я имею в виду, что это ничего не значит, когда об этом говорит президент Трамп. Возможно, за кулисами ведутся какие-то переговоры. Это бы меня не удивило. Европейские посредники пытаются выяснить настроения в Киеве и Москве относительно каких-либо возможностей — вещей, о которых ни один лидер не стал бы говорить публично на данном этапе.

Так что это, безусловно, было бы возможно, но я считаю, что сейчас Украина, на мой взгляд, находится в гораздо более сильной позиции. Идея завершения конфликта, при котором Россия по-прежнему контролирует Крым и другие части Украины, кажется плохим результатом. Но украинское правительство, украинский народ — это те, кто должен это решать.

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Кто я такой, сидя во Франкфурте, чтобы решать или призывать Украину продолжать борьбу? Ведь именно они страдают. Но я думаю, что именно такие соображения и возникли бы. И, конечно, я бы не доверял никаким российским обещаниям не возобновлять боевые действия.

Производство средств ПВО и позиция США

В любом случае, одним из оставшихся стратегических преимуществ России является её арсенал баллистических ракет, которые Москва продолжает использовать для террора против украинских городов. У Украины до сих пор не хватает достаточного количества ракет-перехватчиков, тогда как её союзники не предоставили достаточно систем ПВО и боеприпасов, чтобы полностью устранить угрозу. Президент Зеленский неоднократно предлагал Соединённым Штатам предоставить Украине лицензию на производство таких перехватчиков внутри страны. Но пока он не получил положительного ответа. Как вы думаете, есть ли в Вашингтоне опасения, что, получив эти технологии, Украина может стать более независимой от своих союзников, что не обязательно соответствует интересам США?

Я думаю, это была бы хорошая идея, если бы США и другие страны были готовы разрешить Украине производить собственные системы противоракетной обороны. И есть несколько таких систем, это не только "Патриот", но и другие, которые также хороши и которые, на мой взгляд, помогли бы ускорить производство.

Я не думаю, что соглашение о разрешении Украине производить, например, "Патриот", означало бы отсутствие контроля — все равно существовали бы всевозможные механизмы контроля над этим. Поэтому я не думаю, что это означало бы, что Украина вдруг станет полностью независимой, если она будет производить по лицензии что-то из другой страны. Так что я не думаю, что это было бы причиной.

Я этого не знаю наверняка, но одна из вещей, о которых люди всегда спекулируют, — это то, какое влияние Россия оказывает на президента Трампа. Почему он, кажется, почти всегда действует в интересах России? Я этого не знаю, но другие страны должны иметь возможность найти способы увеличить производство совместно с Украиной.

Поведение Лукашенко и возможность встречи Зеленского с Путиным

Вы уже упоминали Беларусь, и я хотел бы поговорить с вами о лояльном к Путину Александре Лукашенко. Недавно он извинился перед президентом Зеленским, признал уязвимость Беларуси перед украинскими ударами и заявил, что белорусская армия не будет воевать против Украины. О чём вам говорит такая внезапная и драматическая смена риторики со стороны слуги Путина?

Конечно, правительство Беларуси не так прозрачно, как должно быть типичное демократическое правительство. Поэтому трудно знать всё, что происходит за кулисами. Лукашенко, который делает это уже много лет, умудрялся играть на обе стороны, чтобы избежать прямого втягивания в конфликт, но он делает достаточно, чтобы помочь Путину, чтобы россияне просто не начали вторжение в Беларусь.

Но из этого я понял, что Лукашенко умеет читать ситуацию — я имею в виду, что он умный старый лис, и он видит, что инициатива перешла к другой стороне, что Россия не находится на пути к победе в этой войне, а Украина — да. И поэтому, я думаю, он, вероятно, немного перестраховывается.

При каких условиях и в какой момент, по вашему мнению, могла бы реально состояться прямая встреча между Путиным и Зеленским?

Ну, я имею в виду, президент Зеленский предлагал это, он предлагал это неоднократно. И для Владимира Путина было бы очень трудно признать это и сидеть там лицом к лицу за столом напротив президента Зеленского.

И я считаю, что президент Зеленский поступил разумно, предложив это, чтобы продемонстрировать, что Украина готова к переговорам, тогда как россияне на самом деле в этом не заинтересованы. К тому же, я думаю, атака на старинный украинский монастырь произошла на следующий день после того, как президент Зеленский предложил это Путину. Так что это говорит вам всё, что нужно знать.

У него сейчас нет интереса делать это, пока он не почувствует, что у него нет другого выбора. Я бы очень хотел это увидеть, кстати. Я бы хотел увидеть, как ему придется признать президента Зеленского легитимным президентом суверенного государства Украина — это было бы замечательно, но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время.

Угроза для восточного фланга НАТО и вероятность переворота в Кремле

Многие эксперты утверждают, что единственным фактором, удерживающим Россию от нападения на страны Балтии, является то, что Москва по-прежнему глубоко увязла в Украине и направляет большую часть своих ресурсов на эту войну. Насколько реалистичным вы считаете сценарий, при котором после прекращения огня или заключения мирного соглашения в Украине Россия инициирует ту или иную форму конфронтации против восточного фланга НАТО?

Здесь два момента. Во-первых, Россия уже находится в состоянии войны с Западом, даже если она не запускает ракеты по морским портам и аэропортам. Знаете, эти операции в "серой зоне", где они используют беспилотники, входящие в воздушное пространство других стран, саботаж инфраструктуры, дезинформацию, суда теневого флота — все это является частью операций России в "серой зоне" против Запада. И, конечно, это направлено на то, чтобы запугать население, с тем чтобы оказать давление на их правительства с целью прекращения поддержки Украины.

Вторая часть этого, однако, заключается в том, чтобы представить, зачем России атаковать любую страну НАТО. Зачем им это делать? И я думаю, что это было бы сделано с целью создать ситуацию, когда они могли бы доказать или продемонстрировать, что статья 5 НАТО не является железобетонной.

Что ограниченное нападение на одну из прибалтийских стран, а затем Россия говорит: "Вы действительно хотите ввязаться в ядерную войну из-за этого маленького клочка какой-то страны?" И если ответ будет "нет", если страны не отреагируют немедленно, тогда, я думаю, россияне достигли бы своей цели, которая заключалась бы в том, чтобы продемонстрировать, что статья 5 — это не то, во что мы верили все эти годы.

Мы уже обсуждали вопрос о российских элитах. Похоже, что Путин всё больше теряет связь с реальностью и неверно интерпретирует события как на поле боя, так и в международной политике. В таких условиях насколько вероятна возможность дворцового переворота в Кремле?

Конечно, я не знаю. Я не смог бы сказать вам, какова там динамика в Кремле. Я уверен, что далеко не все довольны Владимиром Путиным. Но я также верю, что на протяжении многих лет он тратил время, деньги и усилия, чтобы гарантировать, что переворота не произойдет. Он заключил в тюрьму или убил почти всех своих главных критиков. И, знаете, я хотел бы это увидеть, но не думаю, что это произойдет.

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.