Бывшая пресс-секретарь Зеленского утверждает, что Украина не может победить в войне и должна капитулировать. Она называет стратегию президента "национальным самоубийством" и предупреждает, что страна рискует повторить путь Афганистана.

В интервью The Telegraph бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила украинского президента в войне.

Что Мендель говорит о войне России против Украины?

Мендель признала, что войну начал Владимир Путин. В то же время почти всю свою критику она направила на украинского лидера.

Я считаю, что Зеленский несет такую же ответственность за эту войну, как и Путин,

– сказала бывшая пресс-секретарь.

Когда ее попросили объяснить эту позицию, она уточнила: "Возможно, 60 на 40: 40 процентов ответственности лежит на Зеленском, а 60 – на Путине".

Как и Дональд Трамп, Мендель ранее называла Зеленского "диктатором". Однако во время интервью она смягчила свою позицию и назвала его "автократом".

Возможно, я высказалась слишком резко, но проблема действительно заключается в том, что демократии больше нет,

– сказала бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Юлия Мендель резко критикует Зеленского за отказ проводить выборы во время войны, хотя это делать запрещает Конституция.

Она также не упоминает, что с начала 2022 года Зеленский неоднократно предлагал прекращение огня и переговоры с Путиным.

Российская сторона отклоняла эти предложения или выдвигала максималистские требования относительно территориальных уступок.

Мендель, называющая себя реалисткой, считает, что Украина должна готовиться к потере Донбасса и других территорий, а также отказаться от перспективы вступления в НАТО.

Мы не можем и дальше гибнуть за совершенно гипотетическую идею вступления в НАТО,

– заявила она.

Мендель также критикует западных лидеров за то, что они не ведут переговоров с Путиным.

Напомним, в своей книге "Борьба нашей жизни", изданной в 2022 году, Мендель одобрительно описывала Зеленского, называя его "глотком свежего воздуха".

Она также характеризовала войну как борьбу за само существование Украины и писала: "Намерения России были очевидны: стереть Украину с карты мира". Теперь бывшая пресс-секретарь Зеленского утверждает, что "условия войны изменились, как и ее последствия".

Резкая смена взглядов Мендель и ее заявления, которые критики считают то мстительными, то откровенно абсурдными, вызвали подозрения среди украинских чиновников и депутатов оппозиции.

Некоторые из них предполагают, что она может работать на Россию. Мендель назвала обвинения в измене "бессмысленными" и заявила The Telegraph: "У меня нет никаких связей с Россией".

Отметим, что бывшая сторонница Зеленского, которая теперь стала персоной нон грата в его окружении, активно ищет контакты с маргинальными правыми инфлюенсерами в США и представителями ультраправых кругов Германии, которые распространяют пророссийские взгляды.

В мае Мендель стала гостьей шоу американского блогера Такера Карлсона, где критиковала Зеленского. Вероятно, именно это интервью в своем недавнем заявлении упомянул Дональд Трамп. Он сказал, что якобы смотрел интервью молодой женщины из Украины. По его словам, она заявила, что "президент Зеленский разрушил страну".