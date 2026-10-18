В інтерв'ю The Telegraph ексречниця Зеленського Юлія Мендель звинуватила українського президента у війні.

Що Мендель каже про війну Росії проти України?

Мендель визнала, що війну розпочав Володимир Путін. Водночас майже всю свою критику вона спрямувала на українського лідера.

Я вважаю, що Зеленський несе таку саму відповідальність за цю війну, як і Путін,

– сказала ексречниця.

Коли її попросили пояснити цю позицію, вона уточнила: "Можливо, 60 на 40: 40 відсотків відповідальності на Зеленському і 60 – на Путіні".

Як і Дональд Трамп, Мендель раніше називала Зеленського "диктатором". Однак під час інтерв'ю вона пом'якшила свою позицію й назвала його "автократом".

Можливо, я висловилася надто різко, але проблема справді полягає в тому, що демократії більше немає,

– сказала колишня прессекретарка Зеленського.

Юлія Мендель різко критикує Зеленського за відмову проводити вибори під час війни, хоча це робити забороняє Конституція.

Вона також не згадує, що з початку 2025 року Зеленський неодноразово пропонував припинення вогню та переговори з Путіним.

Російська сторона відхиляла ці пропозиції або висувала максималістські вимоги щодо територіальних поступок.

Мендель, яка називає себе реалісткою, вважає, що Україна має готуватися до втрати Донбасу та інших територій, а також відмовитися від перспективи вступу до НАТО.

Ми не можемо й далі гинути за цілком гіпотетичну ідею вступу до НАТО,

– заявила вона.

Мендель також критикує західних лідерів за те, що вони не ведуть переговорів із Путіним.

Нагадаємо, у своїй книзі "Боротьба нашого життя", виданій у 2022 році, Мендель схвально описувала Зеленського, називаючи його "ковтком свіжого повітря".

Вона також характеризувала війну як боротьбу за саме існування України й писала: "Наміри Росії були очевидними: стерти Україну з карти світу". Тепер ексречниця Зеленського стверджує, що "умови війни змінилися, як і її наслідки".

Різка зміна поглядів Мендель та її заяви, які критики вважають то мстивими, то відверто абсурдними, викликали підозри серед українських посадовців і депутатів опозиції.

Деякі з них припускають, що вона може працювати на Росію. Мендель назвала звинувачення у зраді "безглуздими" та заявила The Telegraph: "Я не маю жодних зв'язків із Росією".

Зауважимо, колишня прихильниця Зеленського, яка тепер стала небажаною персоною в його оточенні, активно шукає контактів із маргінальними правими інфлюенсерами у США та представниками ультраправих кіл Німеччини, які поширюють проросійські погляди.

У травні Мендель стала гостею шоу американського блогера Такера Карлсона, де критикувала Зеленського. Ймовірно, саме це інтерв'ю у своїй нещодавній заяві згадав Дональд Трамп. Він сказав, що нібито дивився інтерв'ю молодої жінки з України. За його словами, вона сказала, що "президент Зеленський зруйнував країну".