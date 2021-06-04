Эксклюзивное интервью Ланы Зеркаль на 24 канале: прямая трансляция

Весь мир ожидает встречи американского президента Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. Она состоится 16 июня в Женеве. Одной из тем разговора может стать и Украина.

Чего ожидать от встречи Байдена с Путиным расскажет бывшая заместитель главы МИД и экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль в интервью программе "Перекрестный допрос". Прямая трансляция состоится на ютуб-канале 24 канала 4 июня в 20:00.

К слову Тема Украины может подниматься, – Кремль о встрече Путина и Байдена

Обсудим также ситуацию с "Северным потоком-2". Ведь в сентябре 2021 года должны пройти выборы в Бундестаг, которые могут существенно изменить политический расклад в Германии и удастся ли к этому времени россиянам достроить скандальный газопровод – вопрос.

Кроме этого, Зеркаль объяснит, почему ушла из "Нафтогаза" и как это отразится на позициях Украины на внешней арене.

Вы можете оставлять свои вопросы Лане Зеркаль в чате прямой трансляции и мы обязательно озвучим их в эфире. Не пропустите!

Смотрите прямую трансляцию с Ланой Зеркаль на 24 канале: