В понедельник, 16 ноября, министр по делам ветеранов Виталий Ким дал интервью, в котором говорил о психологической реабилитации и возвращении ветеранов после войны. Многие военные негативно отреагировали на заявления чиновника.

Ветераны начали критиковать министра за бездействие и стигматизацию. Они прокомментировали интервью чиновника изданию"РБК-Украина".

Какие слова Кима вызвали возмущение?

Во время своего интервью 16 ноября министр по делам ветеранов озвучил несколько спорных тезисов, которые вызвали бурную реакцию в обществе. Виталий Ким заявил о неизбежном росте преступности среди военных после окончания войны. Чиновник также назвал лечение психологических травм бойцов обычной маркетинговой уловкой.

Чиновник заявил, что ветераны после возвращения с фронта будут обладать специфическими навыками, пониженным чувством риска и обостренным чувством справедливости. По его словам, помимо преступности, стране угрожают социальная напряженность и революции, к которым государственная система пока не готовится должным образом.

Помимо прогнозов относительно преступности, чиновник поставил под сомнение эффективность гражданских специалистов по психическому здоровью. Он заявил, что около 70% защитников справляются с психологическими трудностями самостоятельно, а квалифицированных специалистов не хватает.

У нас нет доверия к психологам. Не будем углубляться в две версии психологов. Я просто не верю во все эти травмы, "обработки" – это маркетинговая история. Военных психологов у нас почти совсем нет. Их там выпускают около 20 в год… Этот запрос мы уже подали: нам нужно добавить обучение, работу с ПТСР и т.д… Не факт, что вы придете к психологу, он с вами поработает, деньги ему заплатят, но результата может не быть. Вопрос сложный, потому что измерить качество работы психолога очень трудно,

– заявил Ким.

Как отреагировали военные и волонтеры?

Слова чиновника вызвали волну возмущения среди украинских защитников и волонтеров. Ветеран 57-й мотопехотной бригады ВСУ Михаил Дроботенко подчеркнул, что бойцы пытаются вернуться к мирной жизни, а отсутствие реабилитации или работы является исключительно виной властей.

Если кому-то из них не хватает поддержки, реабилитации, работы или достойной социальной защиты – это не клеймо на всех ветеранах, а вопрос к государственной системе,

– подчеркнул ветеран.

К критике присоединился сержант 12-й бригады НГУ "Азов" Геннадий Сухарников. Он предостерег от распространения советских нарративов о бандитизме 1990-х годов, которые возникли на основе опыта войны в Афганистане.

Агрессивные ветераны – очень вредный нарратив (…) Чтобы этого не было, государство должно внедрять ветеранскую политику, которая сведет такие риски к минимуму. Это прямая обязанность министра по делам ветеранов. Поэтому, когда господин министр заявляет, что нас ждут злые ветераны, бунты и бандитизм, я думаю: "А х*** нам такой министр",

– отметил военный.

Военнослужащие восприняли заявление Кима о психологах как пренебрежение боевыми психологическими травмами. Военный Евгений Волен призвал министра сложить полномочия, если тот не понимает потребностей армии.

Виталий Ким, ты позор ветеранского сообщества. Я поступил на психолога, чтобы в дальнейшем помогать тем, кто прошел войну. Потому что я был там и знаю, что они пережили и как это было. А ты оказался на должности, о которой ни х***я не знаешь, что делать и в каком направлении двигаться. Уходи, пока не наделал х***и,

– написал военнослужащий.

Офицер ВСУ и руководительница медицинской службы "Ульф" 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова указала на то, что профильное ведомство с июля возглавляет человек без опыта военной службы. Она заявила, что ведомство публично озвучивает прогнозы, которые лишь подпитывают страхи и стереотипы, вместо того чтобы формировать уважение и доверие к участникам боевых действий.

Больше всего меня возмущает то, что он сам признает неготовность государства к возвращению военных. Так кто, черт возьми, должен обеспечивать эту готовность, если не вы и возглавляемое вами министерство?! Ветераны не должны оправдываться перед обществом за свой боевой опыт. Именно государство должно выполнить свои обязательства перед ними,

– подчеркнула Михайлова.

Напомним, что в сентябре министр оказался в центре другого скандала. Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором утверждают, что Виталий Ким пользовался незадекларированными активами. Среди них – квартира в ЖК "Новопечерские липки" и автомобиль Porsche Macan.