Все эти события будут обсуждать отец журналиста Дмитрий Протасевич и экс-руководитель СИЗО, в котором якобы находится Роман, Олег Алкаев. Общаться будет с ними ведущий 24 канала Егор Скорина.

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Свои ли слова говорил журналист Протасевич на видео, которое опубликовало МВД Беларуси? Как Лукашенко выбивает из людей необходимые признания и устраняет оппонентов? Обо всем этом – в интервью 24 каналу.

Интервью с Дмитрием Протасевичем и Олегом Алкаевым: онлайн-трансляция

Задержание Протасевича: главное