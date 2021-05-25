Все эти события будут обсуждать отец журналиста Дмитрий Протасевич и экс-руководитель СИЗО, в котором якобы находится Роман, Олег Алкаев. Общаться будет с ними ведущий 24 канала Егор Скорина.
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Свои ли слова говорил журналист Протасевич на видео, которое опубликовало МВД Беларуси? Как Лукашенко выбивает из людей необходимые признания и устраняет оппонентов? Обо всем этом – в интервью 24 каналу.
Интервью с Дмитрием Протасевичем и Олегом Алкаевым: онлайн-трансляция
Задержание Протасевича: главное
- Речь идет о событии, которое случилось 23 мая в Минске и уже всколыхнуло весь мир.
- В столице Беларуси экстренно совершил посадку самолет рейса Афины – Вильнюс. На борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Сразу после посадки журналиста и его девушку задержали силовики. Протасевичу грозит до 15 лет заключения по нескольким уголовным делам.
- Что интересно, причину посадки сразу экипажу не сообщили. Сказали, что на борту якобы есть взрывчатка – это оказалось фейком.