Усі ці події обговорюватимуть батько журналіста Дмитро Протасевич та екскерівник СІЗО, у якому нібито перебуває Роман, Олег Алкаєв. Спілкуватиметься з ними ведучий 24 каналу Єгор Скоріна.

До теми Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі

Чи свої слова говорив журналіст Протасевич на відео, яке опублікувало МВД Білорусі? Як Лукашенко вибиває з людей необхідні визнання та усуває опонентів? Про все це – в інтерв'ю 24 каналу.

Інтерв'ю з Дмитром Протасевичем та Олегом Алкаєвим: онлайн-трансляція

Затримання Протасевича: головне