"Как нет проблем с украинцами, почему убиваете": журналистка поставила на место посла России

Российский посол в Великобритании Андрей Келин дал интервью BBC о войне в Украине. Журналистка разнесла его пропаганду резкими вопросами. Речь шла о переговорах, применении "ядерки" и военных преступлениях России.

Да, Келин пытался вести разговор по методичкам российской пропаганды, но журналистка Виктория Дербишир не дала ему это сделать. Интервью вышло несколько дней назад, однако продолжает захватывать сеть.

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Журналистка разнесла пропаганду россиянина

Келин рассказывал о "борьбе против всего русского". Мол, украинское законодательство дискриминирует русскоязычное население. Дербишир сразу подчеркнула, что такого нет.

Кроме того, журналистка отметила, что разговаривала со многими украинцами после 24 февраля. Все отмечали, что никакого "освобождения", как рассказывают захватчики, не хотели. Посол сказал, мол, "мы и не пытались освободить Украину. У нас с украинским народом проблем нет". Тогда журналистка разбила его тезис обратным вопросом.

Если у вас нет проблем с украинским народом, почему вы массово их убиваете? – подчеркнула Дербишир.

Тот сразу же начал лгать, мол, гражданских не убивают. Хотя только по официальным данным, от 24 февраля россияне убили более 6 тысяч мирных жителей. Настоящие цифры могут превышать десятки тысяч человек.

Журналистка разбила российскую пропаганду: видео

России нельзя верить по поводу "ядерши"

Посол стал рассказывать, что Россия не будет использовать ядерное оружие в этой войне. Однако журналистка спросила, как можно верить Келин, когда в феврале он говорил об отводе российских войск из Беларуси, а через несколько дней они вторглись в Украину.

Далее Келин жаловался, якобы "Киев - упрям, не хочет переговоров", а война переговорами заканчивалась. Дербишир объяснила дипломату, как должна закончиться война.

Если бы вы вышли из Украины, война бы закончилась,

– подчеркнула журналистка.

Правда мозолит глаза

Далее послу зачитали перечень военных преступлений, совершенных русскими военными. В нем были зверства из Бучи, Киева и т.д.

Дипломат сказал, что доказательства таких преступлений можно найти в интернете. Мол, это не дискуссия, потому что так говорить можно "о чем угодно". Дербишир продолжила, но Келин и дальше отворачивался, адекватного ответа посол так и не нашел.

Журналистка прямо спросила, соглашается ли посол с тем, что российские войска совершили военные преступления? Он снова стал убегать от ответа. Сказал, что "другая сторона делает то же самое".

Сын не воюет, потому что "взрослый"

Дербишир вспомнила о сыне Келина. Она спросила, воюет ли он. Дипломат ответил, что нет, и прибавил – его сын уже взрослый.

Мой сын уже взрослый. У него есть семья. Он не воюет в Украине,

– сказал Келин.

Почему не воюет сын Келина: видео

Его спросили, как бы он чувствовал себя, будь сын на передовой, дипломат отметил, что не видит такой возможности, потому что тот никогда не учился на военного. Однако поспешно добавил, что его сына могут призвать на войну, но не сейчас.

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