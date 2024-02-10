Практически весь разговор диктатора был посвящен теме войны. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что интервью Карлсону стало возможностью для Путина озвучить свои тезисы Западу.

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Какой главный месседж посылал Путин

Во всех заявлениях главы Кремля звучала главная мысль – "я готов договариваться с Вашингтоном". Он даже отмечал, что необязательно говорить с Дональдом Трампом, потому что якобы американский истеблишмент сам может решить для чего им Украина.

Цена вопроса – сдача Украины. Он прямо это говорил. Путину нужна только Украина,

– подчеркнул Марк Фейгин.

Российский диктатор пытается доказать, якобы наше государство не нужно Западу, называет плохие последствия от поддержки Украины, говорит о влиянии санкций.

Очевидно, что все это направлено на то, чтобы помочь Трампу, который когда-то сказал, что за 24 часа сможет договориться с Путиным. А теперь сам Путин дает интервью его доверенному лицу. Шутя, Трамп даже называл Карлсона кандидатом в вице-президенты,

– заметил Фейгин.

Вполне понятно, чего хочет Путин, даже несмотря на его длинные, псевдоисторические отступления. Однако, не может не удивлять способность диктатора каждый раз придумывать новые истории. Например, теперь он сказал, что это якобы Украина на них напала, а Советский Союз назвал "исторической Россией".

Я считаю, что даже не эти "исторические экскурсы" имеют значение, а именно слова о готовности договариваться, потому что это якобы всем выгодно. Для него договоренности критически важны,

– подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что Путин посылал эти месседжи не для внутренней аудитории, а для американцев, для того, чтобы они "нажали" на Киев и склонили к переговорам. Такая цель была главной для диктатора.

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