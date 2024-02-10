Практически весь разговор диктатора был посвящен теме войны. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что интервью Карлсону стало возможностью для Путина озвучить свои тезисы Западу.
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Какой главный месседж посылал Путин
Во всех заявлениях главы Кремля звучала главная мысль – "я готов договариваться с Вашингтоном". Он даже отмечал, что необязательно говорить с Дональдом Трампом, потому что якобы американский истеблишмент сам может решить для чего им Украина.
Цена вопроса – сдача Украины. Он прямо это говорил. Путину нужна только Украина,
– подчеркнул Марк Фейгин.
Российский диктатор пытается доказать, якобы наше государство не нужно Западу, называет плохие последствия от поддержки Украины, говорит о влиянии санкций.
Очевидно, что все это направлено на то, чтобы помочь Трампу, который когда-то сказал, что за 24 часа сможет договориться с Путиным. А теперь сам Путин дает интервью его доверенному лицу. Шутя, Трамп даже называл Карлсона кандидатом в вице-президенты,
– заметил Фейгин.
Вполне понятно, чего хочет Путин, даже несмотря на его длинные, псевдоисторические отступления. Однако, не может не удивлять способность диктатора каждый раз придумывать новые истории. Например, теперь он сказал, что это якобы Украина на них напала, а Советский Союз назвал "исторической Россией".
Я считаю, что даже не эти "исторические экскурсы" имеют значение, а именно слова о готовности договариваться, потому что это якобы всем выгодно. Для него договоренности критически важны,
– подчеркнул Фейгин.
Он добавил, что Путин посылал эти месседжи не для внутренней аудитории, а для американцев, для того, чтобы они "нажали" на Киев и склонили к переговорам. Такая цель была главной для диктатора.
Интервью Путина Такеру Карлсону: главное
- Так называемый президент России дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, которого еще называют "американским Соловьевым". Диктатор в очередной раз озвучил лживые тезисы о войне, склонял Украину к переговорам и заявлял якобы наша сторона сорвала их в 2022 году. Отдельно Путин вспомнил о Западе и обвинил союзников Украины в том, что это якобы они борются с Россией.
- После интервью Такер Карлсон повторил нарративы Кремля о том, что Крым якобы российский, потому что там живет российское население, а из-за возвращения полуострова Путин может начать ядерную войну. Пропагандист выразил уверенность в том, что глава Кремля не уступит Крым, а самого Путина цинично назвал "умным собеседником".
- Американское издание Politico оценило интервью пропагандиста с Путиным. Там вспомнили о давней практике, которую начал еще Гитлер и Сталин, когда они искали податливых иностранцев, чтобы те распространяли их пропаганду. Журналисты указали на лояльную риторику Карлсона, подхалимство и его заметное согласие со всем, что говорил российский президент.
- Также в Politico провели параллели с работой репортера New York Times Уолтера Дюранти, который писал о якобы успешном выполнении пятилеток Сталина, тогда когда на самом деле Украина страдала от Голодомора. После серии таких публикаций Сталин также дал Дюранти эксклюзивное интервью.