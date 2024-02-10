Практично вся розмова диктатора була присвячена темі війни. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що інтерв'ю Карлсону стало можливістю для Путіна озвучити свої тези Заходу.

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Який головний меседж посилав Путін

У всіх заявах очільника Кремля звучала головна думка – "я готовий домовлятися з Вашингтоном". Він навіть наголошував, що необов'язково говорити з Дональдом Трампом, бо нібито американський істеблішмент сам може вирішити для чого їм Україна.

Ціна питання – здача України. Він прямо це казав. Путіну потрібна тільки Україна,

– наголосив Марк Фейгін.

Російський диктатор намагається довести, нібито наша держава не потрібна Заходу, називає погані наслідки від підтримки України, говорить про вплив санкцій.

Очевидно, що все це направлено на те, щоб допомогти Трампу, який колись сказав, що за 24 години зможе домовитись з Путіним. А тепер сам Путін дає інтерв'ю його довіреній особі. Жартуючи, Трамп навіть називав Карлсона кандидатом у віцепрезиденти,

– зауважив Фейгін.

Цілком зрозуміло, чого прагне Путін, навіть попри його довгі, псевдоісторичні відступи. Однак, не може не дивувати здатність диктатора щоразу придумувати нові історії. Наприклад, тепер він сказав, що це нібито Україна на них напала, а Радянський Союз назвав "історичною Росією".

Я вважаю, що навіть не ці "історичні екскурси" мають значення, а саме слова про готовність домовлятися, бо це нібито всім вигідно. Для нього домовленості критично важливі,

– наголосив Фейгін.

Він додав, що Путін посилав ці меседжі не для внутрішньої аудиторії, а для американців, для того, щоб вони "натиснули" на Київ та схилили до переговорів. Така ціль була головною для диктатора.

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