Когда-то он выходил на сцену с гитарой и играл классический рок, теперь почти каждый день выходит в прямой эфир и рассказывает о событиях, от которых зависит жизнь страны. Однако после выключения камер ведущий 24 Канала Андрей Дрозда возвращается в совершенно другой мир – вот тот, где есть книги, садоводство, футбольные матчи "Карпат", семейные вечера и разговоры с детьми.

Именно эти, на первый взгляд, обыденные вещи помогают ему сохранять внутреннее равновесие, не терять веру в людей и помнить, что жизнь – это гораздо больше, чем новостные ленты.

В рамках спецпроекта 24 Канала "За кадром" ведущий рассказал о своих увлечениях, личных ценностях, любимых местах и вещах, без которых уже не представляет себя.

"За новостями – человек": о балансе между работой, семьей и собой

Работая в информационных СМИ, легко оказаться в бесконечной гонке за событиями. Особенно сейчас, когда война практически не оставляет пауз в новостной ленте. Андрей Дрозда поделился, что еще давно определил для себя правило, которое помогает не выгореть: профессия никогда не должна вытеснять самое важное.

Для него семья всегда была и остается главной ценностью, а умение отделять действительно важные события от информационного шума стало одним из самых ценных профессиональных уроков.

За всеми новостями не уследишь, в этой погоне можно просто изнеможеть, упасть на обочине и так никогда и не подняться. В конце концов, по-настоящему важных событий, влияние которых остается с нами надолго, не так уж и много. Все остальное – это шум и пена. Важно их различать,

– отметил Дрозда.

Андрей Дрозда в студии 24 Канала / Скриншот из эфира

Когда же рабочий день заканчивается, вернуть внутреннее равновесие ему помогает музыка.

"Могу послушать какой-нибудь хороший альбом от начала до конца, тогда вся суета и рутина растворяются", – рассказал ведущий.

Перед каждым эфиром ему приходится буквально переключаться на другой режим. В кадре нет места хаотичным мыслям или неуверенности, ведь от ведущего ожидают четких формулировок и понятных объяснений даже самых сложных тем.

Обратите внимание! Спецпроект "За кадром" рассказывает о ведущих 24 Канала – кто они, какими являются в жизни и о чем больше всего мечтают. Они откровенно расскажут, какова журналистика во время войны и что скрывается за кадром прямого эфира.

Несмотря на это, есть принцип, от которого он не готов отказаться независимо от формата программы или темы разговора.

Я не оставляю "за дверью" искренности и честности по отношению к зрителю. Я считаю, что в этом сила журналистики,

– отметил Андрей Дрозда.

Именно эта открытость, по его мнению, позволяет завоевывать доверие аудитории даже тогда, когда новости бывают чрезвычайно тяжелыми.

Дрозда и его коллеги / Фото из соцсетей ведущего

"Когда эфир идет не по плану": об умении импровизировать и вызовах профессии

По словам ведущего, многие зрители до сих пор удивляются, узнав, что он работает не из Киева, а из Львова. Не менее распространенный миф касается и самой организации эфиров.

Телевидение стремительно меняется, поэтому процессы, которые когда-то требовали больших команд, теперь выполняются гораздо компактнее – технологии идут вперед. Впрочем, никакие современные технологии не гарантируют, что во время прямого эфира все пойдет по плану.

За годы работы ведущий пережил немало неожиданностей, но один случай особенно запомнился. Во время массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру проблемы с электроснабжением коснулись и телестудии.

Прямо в эфире пришлось буквально импровизировать, чтобы техническая неисправность осталась незаметной для зрителей.

Погасла верхняя часть экранов на заднике за ведущим. Пришлось пригибаться в кадре, опускать стул ниже, чтобы черные квадраты на экране не были видны,

– рассказал Андрей Дрозда.

Такие моменты быстро учат не терять самообладания, даже когда сценарий пишется прямо в прямом эфире.

Дрозда с коллегой-роботом в перерывах между эфирами / Фото из соцсетей

К слову. Радио "Люкс FM" представило первого в Украине робота-гуманоида, который будет работать в эфире, создавать контент и получит собственное YouTube-шоу. Искусственный интеллект станет частью команды, однако в медиахолдинге подчеркивают, что он не заменит людей, а лишь дополнит коллектив.

Андрей Дрозда называет самыми важными чертами своего характера спокойствие и стрессоустойчивость. Он убежден, что именно их унаследовал от родителей, и именно они помогают адаптироваться к профессии, которая меняется едва ли не быстрее любой другой.

По его словам, за годы работы журналистика прошла путь от печатных газет до эпохи искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Однако независимо от того, как меняются технологии, неизменным остается одно – способность быстро реагировать на новые вызовы и сохранять хладнокровие.

Именно поэтому, даже работая в одной из самых динамичных информационных сред, он убежден: хороший журналист – это не только человек, который первым сообщает новость, но и тот, кто не позволяет информационному шуму управлять своей жизнью.

"То, что осталось с детства": о музыке, футболе и новых увлечениях

Любовь к музыке появилась в жизни ведущего еще в студенческие годы. Тогда вместе с друзьями он не просто слушал рок, а сам выходил на сцену. Сегодня эта история получила свое продолжение уже в его семье.

"Мы с друзьями основали студенческую группу, играли классический рок, выступали в "Ляльке" и на различных небольших площадках. Теперь вижу, что мои дети заинтересовались музыкой. Обе дочери осваивают инструменты: фортепиано и гитару. Это меня очень радует", – рассказал ведущий.

Дрозда с дочерьми на концерте группы Ziferblat / Фото из соцсетей ведущего

Интересно. В 1990-х годах львовский клуб "Лялька" был легендарным центром для поклонников рок-музыки и альтернативной культуры. Со временем это популярное андеграундное заведение закрылось из-за смены эпох. Сегодня в его бывшем подвальном помещении работает современное творческое пространство под названием "Нижний Зал".

Впрочем, в последнее время его все больше увлекает совсем другой ритм жизни. После насыщенных информацией дней лучшее восстановление он находит не в городе, а на природе – с книгой в руках или занимаясь садом.

В последнее время увлекся садоводством и ландшафтным дизайном. С возрастом, как говорится, тянет к земле. Думаю, все больше времени буду проводить, высаживая гортензии или лаванду во дворе. Возможно, так рождается мое новое самое большое увлечение, о котором не все знают,

– поделился Дрозда.

Дрозда на отдыхе / Фото из соцсетей ведущего

Еще одно многолетнее увлечение ведущего – футбол. Здесь он остается верным своему принципу поддерживать прежде всего своих.

Любовь к львовским "Карпатам" началась еще в детстве и переживает вместе с клубом разные времена. Говорит, что именно это и является настоящей поддержкой – оставаться рядом независимо от результатов.

"Я болею за "Карпаты" с 12 лет, с тех пор как побывал на матче против шведского "Хельсингборга". Наши тогда проиграли в серии пенальти. С тех пор команда переживала падения и взлеты, но это траектория движения, за которой всегда интересно следить. Я предпочитаю болеть за нашу местную команду, чем за какого-то гранда из Лондона или Мадрида", – подчеркнул ведущий.

Андрей Дрозда и его семья болеют за "Карпаты" / Фото из соцсетей ведущего

"Там, где время течет медленнее": о семейном отдыхе и маленьких открытиях

В последнее время ведущий все чаще ловит себя на мысли, что его тянет подальше от городской суеты. Если раньше отпуск ассоциировался с новыми городами, то теперь все больше привлекают тихие места, где можно замедлить темп и побыть с семьей.

Это выезды за город. Мне все больше нравится сельский образ жизни. Даже во время отпуска в этом году мы жили в небольшой шведской деревне. Это было необычно, но очень познавательно,

– поделился Дрозда.

Лучшими семейными развлечениями, по его мнению, остаются самые простые вещи – настольные игры, бадминтон или футбол с детьми.

Дрозда с семьей в отпуске / Фото из соцсетей ведущего

Ведущий отметил, что его дети постоянно удивляют своими наблюдениями, вопросами и тем, как совершенно по-другому видят мир.

Больше всего его восхищает возможность наблюдать, как формируется новое поколение – со своими культурными предпочтениями, языком и привычками. Особое место в этих семейных открытиях занимает младший сын.

"Наш Ярема в свои семь лет уже лучше говорит по-английски, чем по-украински, поэтому я "зависаю", когда расшифровываю грамматику его высказываний. Это очень интересные филологические ребусы", – рассказал Андрей Дрозда.

Сын и жена Дрозда / Фото из соцсетей ведущего

"Папа работает на YouTube": о детском восприятии профессии и семейных историях

Несмотря на то, что отца регулярно видят на экранах, дети воспринимают его профессию совсем иначе, чем взрослые зрители. Чаще всего они находят его не в телеэфире, а среди коротких видео, которые появляются в лентах социальных сетей.

Именно поэтому дома профессия ведущего нередко получает очень неожиданные определения.

Наш младший сын считает, что папа работает на "Ютубе". К счастью, две старшие дочери уже отказались от идеи стать видеоблогершами, но Ярема все еще рассматривает такой вариант,

– отметил ведущий 24 Канала.

Интересно, что в семье ему не нужно придумывать поводы для хорошего настроения. Андрей Дрозда рассказал, что чаще всего все смеются над обычными бытовыми ситуациями, которые возникают сами по себе.

Ведущий на отдыхе с семьей / Фото из соцсетей

Отдельными героями домашних историй давно стали домашние питомцы – кошка и два кролика, которые регулярно устраивают свои приключения. Впрочем, похоже, самые большие испытания для семьи еще впереди.

Теперь Ярема просит завести еще и собаку, но боюсь, что ее появление создаст слишком много поводов для смеха,

– улыбнулся Дрозда.

Несмотря на серьезную профессию и ежедневную работу с тяжелыми новостями, именно такие простые семейные моменты помогают ведущему обрести настоящий баланс. Ведь, как показывает его история, самыми запоминающимися часто становятся не большие события, а обычные вечера, когда вся семья просто проводит время вместе.

"То, что держит": о родном Львове, украинцах и вере в перемены

Путешествуя по Европе, ведущий нередко ловит себя на том, что невольно сравнивает города со Львовом. Ближе всего по атмосфере для него оказалась Вена – не только из-за архитектуры, но и из-за общего исторического наследия.

В то же время он убежден, что у Львова есть свой неповторимый характер. Хотя некоторые детали все же хотелось бы позаимствовать у австрийской столицы.

Во Львове очень не хватает реки. А еще хочется, что наш общественный транспорт был бы хоть немного "венским",

– поделился Дрозда.

Однако город не так важен, как люди… Несмотря на работу во время войны, ведущий говорит, что не привык жить в постоянном страхе. Единственное, о чем он не может думать спокойно, – это возможность потерять самых дорогих.

Семья Дрозда / Фото из соцсетей ведущего

В то же время именно люди дают ему больше всего сил двигаться вперед. Особенно тогда, когда он видит украинцев, которые не теряют веры в собственное государство и продолжают отстаивать его ценности даже в самые тяжелые времена.

"Наши люди, украинцы. Особенно когда я вижу нашу молодежь на протестах против несправедливых и неудачных решений властей. Даже во время войны мы продолжаем помнить о важности свободы, демократии и честности друг с другом. Наши граждане защищают мечту об Украине будущего как на фронте, так и в Киеве, Львове и других городах. Это очень вдохновляет", – отметил Андрей Дрозда.

Именно из таких, на первый взгляд, разных вещей и складывается его мир за пределами телестудии: музыки, спорта, книг, природы, любви к родному городу и веры в людей. И, возможно, именно они помогают каждый раз возвращаться в эфир с тем же спокойствием и искренностью, которые зрители видят на экране.