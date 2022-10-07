Украина получит самолеты F-16, а комплексов Patriot следует подождать, – интервью с Филиппом Карбером

ВСУ демонстрируют значительные успехи, продвигаясь на фронте. Однако борьба продолжается, поскольку Путин объявил частичную мобилизацию, а также повышает ставки ядерными угрозами. О реальности таких рисков, снабжении оружием от союзников и дальнейшем ходе войны – читайте в разговоре дальше.

Филипп Карбер – президент американского аналитического центра The Potomac Foundation в интервью 24 каналу рассказал, когда заработает лендлиз США для Украины, о перспективах российской мобилизации и ядерной угрозе со стороны Путина.

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Окружение оккупантов в Лимане – россияне уже не ожидают ничего хорошего от своей стратегии

Вооруженные силы Украины впервые окружили россиян возле Лимана. Каково ваше мнение относительно этой операции? И что, по-вашему, произойдет дальше в этом районе на границе Харьковской, Луганской и Донецкой областей?

Прежде всего поздравляю ВСУ – всех командиров и находящихся на поле боя военных – с этим феноменальным успехом. Не уверен, сколько именно россиян оказалось в окружении в этом районе, однако даже если они массово убегали, это тоже свидетельствует о серьезном успехе украинцев.

Вопрос в том, смогут ли россияне остановиться на новой линии обороны за пределами Харьковской области. Если нет, фронт и дальше будет рассыпаться с их стороны. В этом районе действовала их Первая гвардейская танковая армия, за которой я давно слежу. Я готовил планы противодействия этой армии со стороны нашего контингента еще во время холодной войны. Это было их элитное соединение, которое с 2015 года принадлежало к лучшим подразделениям. А теперь эта армия уничтожена или полностью потеряла боеспособность. Пополнение ее мобилизованными резервами ей вообще не поможет. Первую армию собираются перевести дальше на юг.

Думаю, что россияне уже не ожидают ничего хорошего от своей стратегии. Они находятся в реакционном состоянии с тем, что с ними произошло. Командование под действием сильного стресса, войска деморализованы.

Однако Карбер отмечает, что это не повод людям на Западе или Украине преждевременно радоваться и ожидать полного коллапса россиян. Дело в том, что на Луганщине и Донетчине оккупанты все еще прибегают к многочисленным тактическим атакам. Они удерживают под своим контролем значительную часть Донецкой области, поэтому борьба продолжается.

Интервью с президентом американского аналитического центра The Potomac Foundation Филиппом Карбером: смотрите видео

Мобилизация в России вызывает только смех

Это сражение действительно не окончено. Как считаете, почему Путин таки изменил свое мнение по поводу мобилизации? Он начал ее совсем недавно, хотя раньше говорил, что мобилизация не нужна для победы. А теперь ему нужны сотни тысяч новых солдат, чтобы усилить армию.

С 24 февраля Путин находится в плену иллюзий и самообмана. Он собирался взять Киев через несколько дней. Разведка убедила его в сиюминутной капитуляции столицы Украины. Он слишком растянул свои войска из-за уверенности, что украинская армия не выдержит такого масштаба фронта. Теперь Путин вынужден забирать войска из Харьковской области, пытается удержать Херсон и кое-где атаковать. Вот такая причудливая стратегия.

Карбер добавляет, что в составе сухопутных войск России – 40% срочников, еще 40% контрактников. Дальше каждый может подписать контракт по окончании срочной службы. То есть, это природный резерв.

Кроме того, еще 5 армий находятся на Дальнем Востоке. Часть подразделений с Дальнего Востока, Центрального и Южного военных округов была привлечена к войне. Эти силы на 50 – 60 % состоят из срочников, которых официально в боевые действия не привлекались. Там должен быть определенный запас резервистов.

Украина же провела мобилизацию военных резервистов. Поэтому Карбер замечает, то, как в России проходит мобилизация, вызывает только смех. Правда в том, что больше россиян бежали из страны, чем они смогли мобилизовать в армию.

Очевидно, что это провал. Хотя Россия это большая страна, где проживает сто сорок миллионов человек. Так что там много мужчин, которых можно мобилизовать.



Мобилизация в России / Фото с российских СМИ

Однако количество и качество это две разные категории. Они не тождественны друг другу.

Именно так. Генерал Забродский недавно написал статью, в которой он подчеркнул одну вещь. Речь шла о том, что количество, в конце концов, само по себе является качеством. То есть, если России со временем получится мобилизовать миллион и еще двести тысяч человек, научить их и насытить ими фронт протяженностью 3250 километров, тогда это будет огромный фронт для ВСУ. В частности, оккупанты смогут вернуться в Беларусь и снова угрожать Киеву, Чернигову и Конотопу.

Карбер сразу успокаивает, что для этого россиянам нужно время: несколько месяцев, полгода, или дольше. С этим уже возникли проблемы.

Однако многие западные комментаторы этого не видят. Вспомним заявления в начале года: "Ого! Россияне будут атаковать!" И эти же люди говорили: "Украина капитулирует за пару дней!" Теперь они сменили риторику. Говорят, что Украина, безусловно, победит, поэтому даже помогать не нужно. Просто стоять и наблюдать. Я скептически отношусь к таким людям, которые никогда не были на фронте, многие даже в Украине не бывали, зато называют себя экспертами. Теперь каждый хочет казаться не только украинцем, но и экспертом по войне в Украине.

О потерях среди украинских защитников следует говорить

По мнению аналитика, следует сказать и о потерях с украинской стороны. Наши лучшие подразделения были в тяжелых боях, а почти все резервные части и подразделения ТрО были задействованы на фронте.

Даже в боях низкой интенсивности утраты составляют один процент в день. Итак, многие ваши лучшие люди ранены или погибли. На смену пришли резервисты.

Территориальная оборона – это отличная идея. Жаль, что ее воплощали так поздно. Подразделениям ТрО требуется тяжелое вооружение, лучшее согласование, интеграция с другими регулярными частями ВСУ. Поэтому должны считаться с значительными потерями. Не говорится об угрозе поражения, но заплачена высокая цена.

Генералы Кларк и Бридлав не раз акцентировали, что вам нужно больше оружия. Скажем, вы лишились половины своих танков. Да, кое-что удалось забрать у россиян. Однако россияне прицельно бьют по вашему оборонно-промышленному комплексу. По заводам, промышленным объектам. Это усложняет ремонт техники, в том числе и той, которая захвачена в боях. Все это занимает драгоценное время.

Украине нужно больше западного оружия – танки "Абрамс" и самолеты Ф-16

Президент фонда говорил с польским министром обороны. Он сказал, что Польша передаст танки Украине, и она это сделала. Однако Украине нужно больше.

Было бы хорошо передать вам американские "Абрамсы". Ожидание немецких "Леопардов" слишком затянулось. Забудем об этой несбыточной мечте. Однако то, в чем ВСУ действительно нуждаются – это бронетранспортеры для пехоты. Мы должны отправить вам несколько тысяч бронетранспортеров "Брэдли".

Россияне тоже понесли катастрофические потери бронированной техники. Как провести контрнаступление, когда у вас есть танки, но войска передвигаются пешком? Это еще может сработать где-нибудь возле Харькова, но не в степях возле Херсона, Донецка или Запорожья. На открытом пространстве необходима бронированная техника.

Не будем забывать и об артиллерии. Ваша артиллерия хорошо работает. Однако у вас нехватка снарядов для советских гаубиц. К сожалению, у стран НАТО нет запасов таких снарядов. Так что задача состоит в том, чтобы предоставить Украине не только снаряды, но и западную артиллерию. Тем временем идет глупая дискуссия о том, как "Хаймарсы" влияют на эскалацию войны.

Поговорим об эскалации. И в частности о так называемом менеджменте эскалации, поддерживаемом администрацией Президента Байдена. Мол, мы дадим вам оружие, но не такое его количество, которое поможет быстро победить россиян. Как считаете, такой подход рационален и оправдан?

Некоторые аргументы действительно имеют смысл, но не все. Логически звучит аргумент о том, смогут ли украинцы освоить и поддерживать большое количество новой техники. Надо научиться использовать ее, обслуживать, ремонтировать, заменять запчасти и т.д.

Так по этой причине у нас до сих пор нет танков "Абрамс" или самолетов Ф-16?

Отчасти да. Я потом объясню. Другой довод звучит примерно так. Если вы собираетесь сдержать оппонента от определенных действий, то предстоящая угроза должна быть более сокрушительной, чем нанесенный вред. То есть США откладывают предоставление мощного оружия в надежде, что это удержит Россию от эскалации. Это логический довод, но, к сожалению, он не выдержал испытания реальностью. Оказалось, что такое поведение только подталкивает хулигана к агрессии.

Видим, что Россия снова повысила уровень эскалации, аннексируя территории Украины. Поэтому нужно забыть об этом контроле над эскалацией. Почему россияне могут стрелять ракетами с дистанции в тысячу километров, однако со стороны Украины использование ракеты, бьющей на тридцать километров, это уже эскалация? На мой взгляд, США должны занять лидерскую позицию в этом вопросе и способствовать предоставлению украинцам танков, артиллерии, "хаймарсов".

Все это можно доставить Украине уже через несколько недель. Сегодня администрация Президента США избегает предоставления Украине много активного вооружения, однако у нас достаточно резервов. Должны предоставлять Украине всю возможную помощь. Это единственный возможный ответ на угрозы Путина.

Ленд-лиз – это не кредитная карта

Что происходит с ленд-лизом? Его подписали еще весной. Сейчас уже октябрь. Программа пока не заработала. Нужно просто подождать чуть больше?

Впервые упоминание о ленд-лизе для Украины появилось еще в 2014 году во время обращения в Конгресс США, авторами которого были мы с Джоном О'Кларком. Мы тогда всячески продвигали эту идею.

Байден действительно подписал этот документ, но все зависело от Конгресса, утвердит ли он его. Важно понимать, что ленд-лиз – это не кредитная карта. Даже если ограничения по средствам есть, то это не значит, что можно заказывать все, что захочешь.

Это был политический прием со стороны администрации Байдена, чтобы показать свою поддержку Украине в сложное время. Действительно ли это действенная программа, которая поможет в будущем?

Я бы сказал, что это стратегическая инициатива. В предыдущие 7 лет войны мы сравнительно немного помогали Украине. Вот немного этого оружия, вот немного этого… Многие другие страны сделали больше нас. А мы четыре года спорили о "Джавелинах" – можно ли их передать Украине.

Ленд-лиз позволит иметь определенный резерв средств, которые мы можем передать в нужный момент. Не нужно будет постоянно что-то согласовывать, заново подписывать.

Карбер заключает, что ленд-лиз – очень важный. Это позволит помогать Украине в миллиарды долларов. Позволит пользоваться оружием, а затем расплатиться. Это заем в долг, но его можно выплачивать десятилетиями.

Вы упомянули о танках "Абрамс". А я спрошу о самолетах. Насколько возможно, украинцам получить Ф-16 или другие военные самолеты из Штатов. Может быть, старшие модели? Возможно ли увидеть эти истребители уже в следующем году?

Да, это возможно, но шансы пока не так уж высоки. Если бы что-то зависело от меня, это уже бы произошло. Однако первым шагом должно быть предоставление бронетранспортеров для пехоты. Таких, как "Брэдли". И мы можем это сделать относительно быстро. Этот шаг нельзя назвать контраверсионным или эскалационным.

У БТРов Брэдли мощные бронебойные пушки и это очень живучие машины. И у нас их много. Второе важное решение состоит в передаче дальнобойных боеприпасов для "Хаймарсов". Тогда они будут стрелять по разным направлениям с безопасной дистанции. Это улучшит логистику и сделает их неуязвимыми.

Что касается самолетов – нужно время, чтобы научить пилотов и наземную команду, обслуживающую эти самолеты. Требуется достаточное количество запчастей, механики и т.д. В то же время должен сказать, что в мире много отставных пилотов и других специалистов, работавших с F-16. И не только в США – в Европе их практически тысячи. Они могли бы стать добровольцами, которые тренируют ваших ребят, а те уже научат многих других.

Еще один рассматриваемый самолет – это А-10. На нем легко учиться летать, однако для вас более важно получить F-15 "Игл". Он эффективен против ПВО, а также может наносить удары на большой дистанции. Поэтому ведущие американские военные специалисты, генералы Кларк, Бридлав и другие придерживаются мнения, что нужно начать с F-16, а затем добавить А10, поскольку они доступны. А на будущее обеспечить Украину самолетами F-15.



Истребитель F-16C

А какова ситуация со средствами противовоздушной обороны? В начале войны это была наша серьезная проблема. Теперь мы слышим о передаче систем НАСАМС. Не очень много, но это прорыв. Получит ли Украина противовоздушные ракетные комплексы "Петриот"?

Я считаю, что вы получите систему "Петриот", но не в ближайшее время. Во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, мы еще не передали их в достаточном количестве союзникам, покупающим у нас такие системы. Не успеваем делать заказ.

Я верю, что однажды Украина все-таки вступит в НАТО. Система ПВО членов НАТО работает по единому стандарту в Финляндии, странах Балтии, Польше, которая заказывает системы Петриот. И в Украине аж до Черного моря эти системы тоже должны быть. И тогда вашу потребность в ПВО можно профинансировать из фондов НАТО. Все члены платят, а "Петриоты" получит тот, кому больше всего нужно. Однако в следующие 2 года этого точно не произойдет.

Анексия украинских территорий – Путин живет в самообмане

Недавно произошло еще одно заметное событие. Путин подписал указы об аннексии украинских территорий. Речь идет о 4 областях, которые частично оккупированы россиянами. Свое решение Путин озвучил в длинной речи, где критиковал западную цивилизацию. Описывал ее как чистое зло. Казалось, он уже находится в состоянии войны с США и западными странами. Как считаете, он действительно ищет повода для такой войны или просто притворяется?

Если сравнить его предыдущие выступления, то станет ясно, что он пытается вернуть не Советский Союз, а именно Российскую империю. А где кончались границы этой империи? В Финляндии? В Польше? Во многих других странах. Вот такое стратегическое видение он декларирует. Если кто-то не согласен, его считают врагом России. Не думаю, что он ищет повод для войны.

Он ожидает, что Запад пойдет на уступки. Скажет: "Вперед, Владимир! Мы не будем мешать. И теперь он начал новую игру. "Смотрите, я украл эти территории. Теперь они будут частью России. А если вы не согласны, то я использую ядерное оружие".

Карбер добавляет, что это самообман, в котором живет Путин. Опасный самообман.

Лукашенко "шатается" – будет ли повторное наступление из Беларуси

Что вы думаете о Беларуси? Заставит ли Путин Лукашенко отправить свою армию на войну на Украину? Смогут ли белорусские военные избежать этого?

Лукашенко всегда меня удивляет. Он постоянно шатается туда-сюда. Говорит, что Путин его самый лучший друг, которому позволено почти все, но потом находит причину не отправлять свои войска. Он постоянно меняет позицию.

Если Путин продолжит мобилизацию, то весной или в начале лета российские войска снова зайдут на территорию Беларуси, чтобы атаковать не только Киев, но и Запад Украины. Задача состоит в том, чтобы растянуть украинскую оборону. Они также разместили Искандеры в Беларуси.

Лукашенко вообще заявил, что Путин предлагает ему ядерное оружие. Чрезвычайно глупое заявление с его стороны! Он сам себя вносит в список целей ядерного удара со стороны НАТО. А вопрос ядерного оружия будет ключевым для нас в следующие несколько месяцев.



Лукашенко "шатается" относительно вступлении своих войск в войну / Фото AP

Ядерная угроза может быть реальной – как ответит Запад

Угрозы ядерного оружия снова раздаются из Кремля. Их пропаганда использует эту тему. Говорят, о возможном ударе тактическими ракетами. Это блеф или реальность?

По словам Карбера, эта угроза может оказаться реальной. Русские владеют разными типами ракет, носителей боеголовок. В целом Россия имеет несколько тысяч ядерных боеголовок и может применить их в разном масштабе.

Люди часто считают, что ядерное оружие – автоматическое уничтожение всего мира. Необязательно. Наименьший ядерный взрыв, который могут совершить россияне, сравним с ударом двух "Боингов", врезавшихся во Всемирный торговый центр. То есть это страшно, но не так ужасно, как уничтожение города или мира.

Аналитик продолжил, что теоретически россияне могут ударить и сильнее – в миллион раз сильнее. Вопрос лишь в том, что может стать целью такой атаки.

Будут ли это украинские войска? Это возможно. В этом случае под ударом могут оказаться ключевые подразделения. Именно для этих объединений это был бы катастрофический удар, но это не значит, что он обязательно изменит ход войны. У вас достаточно резервов и боеспособных частей. Другой сценарий состоит в уничтожении инфраструктуры.

Я посетил Украину весной, тогда же произошли ракетные удары по электрическим подстанциям возле Львова. Эти подстанции питали железную дорогу. Россияне пытаются систематически бить по таким объектам конвенционное оружие, но результат не очень успешен для них. Недавно подобные удары повторились возле Харькова, когда россияне проиграли на поле боя.

Почему они бьют по электрической инфраструктуре? Потому что от нее зависит железная дорога, перевозка на длинные дистанции. Цель таких ударов – уничтожить логистику, остановить поставки из Польши и западных стран. Это тоже может быть целью ядерного удара. А еще, возможно, аэродромы, но вряд ли на одном таком объекте сосредоточено много самолетов, чтобы по ним бить ядерной боеголовкой.

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Как Запад ответит на ядерный удар

Ну и еще одно предположение – решит ли Путин ударить по какому-нибудь городу? Чтобы нанести катастрофический вред. Устроить новую Хиросиму, чтобы Украина капитулировала. И в таком случае возникает другой вопрос: как на это ответит Запад? Если бы это была страна НАТО, США обязаны ответить ядерным ударом. Однако нет обязательства отвечать таким образом на атаку по Украине.

В администрации Байдена заявили, что последствия ядерного удара по Украине будут иметь катастрофические последствия для России. И добавили, что россиянам сообщили, какие именно это будут последствия. Я не знаю деталей, но верю, что так оно и было. Если Россия решит прибегнуть даже к небольшому удару, то ответ США может быть очень болезненным. Например, удар по Тихоокеанскому или Балтийскому флоту. Существует много возможностей ответить без применения ядерного оружия.

Кстати, россияне двигались по этому сценарию на своих обширных учениях в 2017 году. По этому сценарию они нападали на Запад, тот отвечал конвенционными средствами вооружения. Путин же улыбался на камеры, пока его рука тянулась к красной кнопке.

Поэтому, по моему мнению, учитывая данные разведки… Кстати, хочу выразить свое восхищение военной разведкой Украины. Они работают очень профессионально. И разведка заявляла, что существует реальная возможность ядерного удара. Следует относиться к этому серьезно. Однако это тоже проявление идиотизма, опасного самообмана со стороны Путина.

Я во время своих выступлений озвучил довод, что ветер может понести ядерное загрязнение и сторону России. И теперь Путин говорит то же самое. Я не говорю, что он отвечает мне, но это любопытно. Прошло две недели и он выходит со словами: "Я не блефую, но ветер дует в разные стороны, поэтому это опасно…".

Это важное обстоятельство. Доктор Карбер, я очарован нашим разговором, но должны завершать. Надеемся, что все мы переживем российскую ядерную атаку. И вообще верим, что она не произойдет. Благодарю вас за интервью. И вам, дорогие зрители и читатели, большое спасибо.