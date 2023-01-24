Маркус Фабер – представитель по оборонной политике правящей "Свободной демократической партии" Германии. Он неоднократно приезжал в Украину, чтобы своими глазами увидеть ужасы войны и рассказать своим коллегам из немецкого парламента о российской агрессии.

Важно Германия подтвердила, что получила от Польши запрос относительно танков Leopard: планирует скорейшее рассмотрение

В интервью для 24 Канала он объяснил, почему Бундестаг провалил голосование по поставкам танков Leopard Украине, назвал партии, которые категорически выступают против предоставления любого оружия Украине и прокомментировал изменения в Минобороны Германии.

Разговор с Маркусом Фабером записывался 20 января – тогда, когда состоялось заседание в формате "Рамштайн", контактной группы по вопросам обороны Украины.

Что вы лично ожидаете от встречи "Рамштайна"?

Я лично ожидаю, что правительство Германии даст согласие на экспорт танков для Украины, Польши и Финляндии. Также надеюсь, что Германия сама к этому присоединится и предоставит Leopard 1 и 2.

А как может измениться эта позиция правительства Германии по предоставлению Украине Leopard? Ведь раньше мы слышали позицию канцлера Шольца, который вел переговоры с американцами, и говорил, что сначала США должны предоставить Украине "Абрамсы", а потом уже Германия сделает свой шаг.

Ну это немного не то, что сказал Олаф Шольц. Он сказал, что нужно действовать вместе. И у НАТО должен быть общий подход к поставкам боевых танков Украине. Так что позиция Германии в том, что она не хочет действовать самостоятельно. Но получается так, что другие действуют самостоятельно – как Польша, Финляндия и Франция. Поэтому Германии нельзя остаться в этом вопросе самой, нужно действовать вместе с партнерами.

И это именно то направление, по которому сейчас идет Германия. Конечно, здесь может идти речь о некоторых личных вопросах, ведь у нас буквально только появился новый министр обороны, поэтому сейчас могут быть изменения.

Мы еще поговорим о новом министре обороны Германии, и что ожидают от его работы в новой должности. Но Бундестаг провалил голосование по поставкам танков Leopard Украине, в чем была проблема с этим голосованием? Почему до сих пор у парламента нет достаточной поддержки, чтобы отправить эти танки в Украину?

На мой взгляд, поддержки в правительстве Германии и в самом парламенте достаточно. Все дело в том, что процедура голосования в немецком парламенте проходит таким образом, что сначала законопроект презентуется парламенту, затем идет в комитет, а затем происходит голосование.

То есть вчера (19 января на момент записи разговора – 24 Канал) у нас было первое слушание. Далее это пойдет в первый комитет – комитет обороны, где я являюсь одним из членов. И потом будут дискуссии уже в пленарном зале и голосовании. Здесь речь не идет о проблеме в большинстве в парламенте, ведь и либералы, и консерваторы поддерживают этот проект. Сейчас мы стараемся заручиться поддержкой социал-демократов. Но надеюсь, что все до завтра (21 января – 24 Канал) должно было бы решиться.