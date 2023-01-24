Маркус Фабер – представник з оборонної політики правлячої "Вільної демократичної партії" Німеччини. Він неодноразово приїжджав до України, аби на власні очі побачити жахи війни та розповісти своїм колегам з німецького парламенту про російську агресію.

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В інтерв'ю для 24 Каналу він пояснив, чому Бундестаг провалив голосування стосовно постачання танків Leopard Україні, назвав партії, які категорично виступають проти надання будь-якої зброї Україні та прокоментував зміни в Міноборони Німеччини.

Зазначимо, що розмова з Маркусом Фабером записувалася 20 січня – тоді, коли відбулося засідання у форматі "Рамштайн", контактної групи з питань оборони України.

Що ви особисто очікуєте від зустрічі "Рамштайн"?

Я особисто очікую, що уряд Німеччини дасть згоду на експорт танків для України, Польщі та Фінляндії. Також сподіваюся, що Німеччина сама до цього доєднається, і надасть Leopard 1 та 2.

А як може змінитися ця позиція уряду Німеччини щодо надання Україні Leopard? Адже раніше ми чули позицію канцлера Шольца, який вів переговори з американцями, і казав, що спочатку США мають надати Україні "Абрамси", а потім вже Німеччина зробить свій крок.

Ну це трошки не те, що сказав Олаф Шольц. Він сказав, що потрібно діяти разом. І в НАТО повинен бути спільний підхід стосовно постачання бойових танків Україні. Отож позиція Німеччини в тому, що вона не хоче діяти самостійно. Але виходить так, що інші діють самостійно – як от Польща, Фінляндія та Франція. Тому Німеччині не можна залишитися в цьому питанні самою, треба діяти разом з партнерами.

І це саме той напрямок, яким зараз йде Німеччина. Звісно, що тут може йти мова про деякі особисті питання, адже у нас буквально щойно з’явився новий міністр оборони, тому зараз можуть бути зміни.

Ми ще поговоримо про нового міністра оборони Німеччини, і що очікують від його роботи на новій посаді. Але Бундестаг провалив голосування стосовно постачання танків Leopard Україні, в чому була проблема з цим голосуванням? Чому досі в парламенті немає достатньої підтримки, щоб відправити ці танки в Україну?

На мою думку, підтримки в уряді Німеччини та й у самому парламенті достатньо. Уся річ в тому, що процедура голосування в німецькому парламенті відбувається таким чином, що спочатку законопроєкт презентується парламенту, потім йде в комітет, а тоді відбувається голосування.

Тобто вчора (19 січня на момент запису розмови – 24 Канал) у нас було перше слухання. Далі це піде в перший комітет – комітет оборони, де я є одним з членів. І потім будуть дискусії вже в пленарній залі та голосування. Тут не йдеться про проблему в більшості в парламенті, адже і ліберали, і консерватори підтримують цей проєкт. Зараз ми намагаємося залучитися підтримкою соціал-демократів. Але, сподіваюся, що все до завтра (21 січня – 24 Канал) мало б вирішитися.