Мэр Киева подчеркнул, что Киев был и остается целью России. Украине необходимо быть в состоянии защищаться. Для этого необходимы истребители. Страны-союзницы должны их предоставить.

Обратите внимание Кличко встретился с группой старших советников Конгресса США и призвал увеличить поставки оружия

Нам нужны истребители, наши военные офицеры это говорят. Мы должны уметь защищаться,

– заявил Кличко.

Фрагменты интервью были подхвачены украинскими и мировыми СМИ. Люди из разных уголков планеты комментируют увиденное. Всех ужасает масштаб воронки, которую оставил российский "Кинжал".

Важно! В Воздушных силах ВСУ рассказали, что "Кинжал" - ракета, летящая по баллистической траектории. Ее носителем является истребитель Миг-31. Россия регулярно атакует территорию Украины "Кинжалами". Военные эксперты говорят, что главное преимущество ракеты – скорость.

Людей призывают не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.