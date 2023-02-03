Мер Києва наголосив, що Київ був та залишається ціллю Росії. Україні необхідно могти захищатися. Для цього необхідні винищувачі. Країни-союзниці мають їх надати.

Зверніть увагу Кличко зустрівся з групою старших радників Конгресу США та закликав збільшити поставки зброї

Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися,

– заявив Кличко.

Фрагменти інтерв'ю підхопили українські та світові ЗМІ. Люди з різних куточків планети коментують побачене. Всіх жахає масштаб вирви, яку залишив російський "Кинджал".

Важливо! У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що "Кинджал" – ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Її носієм є винищувач Міг-31. Росія регулярно атакує територію України "Кинджалами". Військові експерти кажуть, що головна перевага ракети – швидкість.

Людей закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.