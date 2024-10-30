Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы. Также он высказался о слиянии в СМИ информации о Tomahawk.

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Почему России удается продвигаться на фронте

Так, Владимир Зеленский отметил Украина сейчас борется, думая прежде всего о людях, а уже потом о территории. Именно поэтому у россиян есть шаги вперед.

Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться, то есть погибнуть, или сделать несколько шагов на высшие точки и так далее, и контролировать это и спасти жизнь – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что такова реальность этой войны, то, как она выглядит.

В то же время Зеленский высказался о Курской операции. Он отметил, что мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого.