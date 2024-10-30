Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи. Також він висловився про злиття в ЗМІ інформацію про Tomahawk.

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Чому Росії вдається просуватися на фронті

Так, Володимир Зеленський зауважив Україна зараз бореться, думаючи насамперед про людей, а вже потім про території. Саме тому у росіян є кроки вперед.

Коли я отримую інформацію, що на одному напрямку кількість військ складає 1 до 8, коли стає вибір: залишитися, тобто загинути, або зробити кілька кроків на вищі точки і так далі, і контролювати це і врятувати життя – то, звичайно, відходьте, хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що такою є реальність цієї війни, те, який вигляд вона має.

Водночас Зеленський висловився про Курську операцію. Він зауважив, що ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього.