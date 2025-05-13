Зеленский планирует посетить интронизацию нового Папы Римского в воскресенье, – Ермак

В воскресенье, 18 мая, Папа Лев XIV будет официально интронизирован во время мессы. Президент Украины планирует принять участие в этом событии, если позволит ситуация.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака для Reuters.

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Что известно о планах президента Украины на 18 мая

Ермак заявил, что Владимир Зеленский готов принять участие в торжественной интронизационной мессе новоизбранного Папы Льва в Ватикане в воскресенье, если позволит ситуация на фронте.

Руководитель Офиса Президента напомнил, что до воскресенья у Зеленского запланированы очень важные встречи. Вероятно, говорится о переговорах Украины и России в Стамбуле 15 мая, на которые согласился президент.

Конечно, во время войны трудно что-то гарантировать, но я знаю, что Зеленский будет рад быть в Риме в этот день,

– отметил Ермак.

Он также вспомнил телефонный разговор понтифика и президента Украины в понедельник. Во время него Папа Римский пообещал "сделать все возможное" для достижения справедливого и устойчивого мира.

Напомним, что интронизация – это торжественная церемония введения в должность, в частности в контексте религии – официальное вступление на престол. Лев XIV официально приступит к исполнению полномочий Папы именно 18 мая.