В Украине продолжаются проверки назначений инвалидности чиновникам. Почти 800 уровень признали необоснованными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Сколько решений об инвалидности изменили?

Минздрав совместно с правоохранителями уже проверил 1989 решений МСЭК по инвалидности должностных лиц. 795 из них оказались необоснованными, а значит были отменены.

Кроме того, в 400 случаях приняли новые решения, в частности в 307 случаях – об изменении группы инвалидности, в 93 – об изменении срока установления инвалидности.

Для сравнения, по состоянию на начало июля 2025 года количество отмененных решений составляло 445,

– добавили в Минздраве.

Наибольшее количество должностных лиц, которым установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на:

Государственную таможенную службу Украины – 810 дел, из которых 572 уже рассмотрено, 236 решений отменено, а в 114 случаях решение пересмотрено;

Государственную налоговую службу Украины – 518 дел, из которых 413 рассмотрено, 154 решений отменено, в 89 случаях решения изменены;

органы прокуратуры – 448 дел, из которых 316 уже рассмотрено, 152 решений отменено, в 71 случае приняты новые решения, еще 46 должностных лиц вызваны на дообследование.

Заметим, что в некоторых случаях дела доходят до суда. Например, в Черкасской области будут судить прокурора, который за сутки оформил себе инвалидность и получил от государства почти 500 000 гривен пенсии