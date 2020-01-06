Инвалиды, крепостные, холопы: Жириновский неожиданно крайне критично охарактеризовал россиян

Известный экстравагантным и часто очень странным поведением российский политик и депутат Думы Владимир Жириновский решил помочь россиянам. Причем помочь буквально – деньгами. "Доброе дело", однако, политик сопровождал комментариями довольно неоднозначными.

Об этом рассказало издание Lenta.ru, обнародовав соответствующее видео – отрывок из видеострима, который Жириновский вел на своей странице в фейсбуке.

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В стриме политик хвастался посещением новогодней ярмарки на Манежной площади в Москве и раздавал людям деньги, сопровождая этот процесс очень странными комментариями.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты... Крепостные, холопы", – восклицал Жириновский, пока его охрана "нежно" просила людей: "Взяли – отошли".

Жириновский раздает деньги «крепостным и холопам» на Красной площади pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL — Лента.ру (@lentaruofficial) January 6, 2020

Впоследствии запись со страницы Жириновского в фейсбуке убрали, а на сайте ЛДПР (политик является лидером этой партии) разместили своеобразное объяснение с текстом: "Все должны получать подарки, и обязательно улыбаться".



Переделанный кадр из знаменитого фильма "Волк с Уолл-стрит" / Из открытых источников

Интересно, что в мае 2019 Жириновский уже пиарился на рублях, раздавая их соотечественникам. Возможно, с тех пор другого способа привлечь внимание так и не придумал.

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