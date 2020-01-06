Інваліди, кріпаки, холопи: Жиріновський несподівано вкрай критично схарактеризував росіян

Відомий екстравагантною та часто дуже дивною поведінкою російський політик та депутат Думи Володимир Жириновський вирішив допомогти росіянам. Причому допомогти буквально – грошима. "Добру справу", однак, політик супроводжував коментарями доволі неоднозначними.

Про це розповіло видання Lenta.ru, оприлюднивши відповідне відео – уривок із відеостріму, який Жиріновський вів на своїй сторінці у фейсбуці.

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У стрімі політик хизувався відвідинами новорічного ярмарку на Манежній площі у Москві та роздавав людям гроші, супроводжуючи цей процес дуже дивними коментарями.

"Діти, інваліди, хто ще? Сироти... Кріпаки, холопи", – вигукував Жиріновський, поки його охорона "ніжно" просила людей: "Взяли – відійшли".

Жириновский раздает деньги «крепостным и холопам» на Красной площади pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL — Лента.ру (@lentaruofficial) January 6, 2020

Згодом запис зі сторінки Жиріновського у фейсбуці прибрали, а на сайті ЛДПР (політик є лідером цієї партії) розмістили своєрідне пояснення з текстом: "Усі ж повинні отримувати подарунки, і – обов'язково посміхатися".



Перероблений кадр зі знаменитого фільму "Вовк із Волл-стріт" / Із відкритих джерел

Цікаво, що в травні 2019 Жиріновський вже піарився на рублях, роздаючи їх співвітчизникам. Можливо, відтоді іншого способу привернути увагу так і не придумав.

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