18:31
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Курйозні новини
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Інваліди, кріпаки, холопи: Жиріновський несподівано вкрай критично схарактеризував росіян

      424 Читать новость на русском
      Жиріновський уявив себе вовком з Волл-стріт / versiya.info

      Відомий екстравагантною та часто дуже дивною поведінкою російський політик та депутат Думи Володимир Жириновський вирішив допомогти росіянам. Причому допомогти буквально – грошима. "Добру справу", однак, політик супроводжував коментарями доволі неоднозначними.

      Про це розповіло видання Lenta.ru, оприлюднивши відповідне відео – уривок із відеостріму, який Жиріновський вів на своїй сторінці у фейсбуці.

      Читайте також: Погроза року: Жиріновський готовий за 48 годин перекрити Дніпро

      У стрімі політик хизувався відвідинами новорічного ярмарку на Манежній площі у Москві та роздавав людям гроші, супроводжуючи цей процес дуже дивними коментарями. 

      "Діти, інваліди, хто ще? Сироти... Кріпаки, холопи", – вигукував Жиріновський, поки його охорона "ніжно" просила людей: "Взяли – відійшли". 

      Згодом запис зі сторінки Жиріновського у фейсбуці прибрали, а на сайті ЛДПР (політик є лідером цієї партії) розмістили своєрідне пояснення з текстом: "Усі ж повинні отримувати подарунки, і – обов'язково посміхатися". 

      Волк
      Перероблений кадр зі знаменитого фільму "Вовк із Волл-стріт" / Із відкритих джерел

      Цікаво, що в травні 2019 Жиріновський вже піарився на рублях, роздаючи їх співвітчизникам. Можливо, відтоді іншого способу привернути увагу так і не придумав.

      А тим часом в Омані: Олена Зеленська відвідала офіційну зустріч у шльопанцях: фото.

      Серіал "Чорнобиль" здобув премію "Золотий глобус": що відрізняє стрічку від реальності
      сьогодні
      3271
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Володимир Жиріновський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 515
      сьогодні , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 1786
      сьогодні , 15:30 За перемогу отримала гарний велосипед, він був найкращим у дворі, – Анна Музичук
      Софія Кулай 304
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 646
      сьогодні , 11:08 Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      Інна Жолобович 17942
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук