Внешний враг Путина номер один, генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в эфире 24 Канала предположил, что бизнесмены из США вряд ли сейчас серьезно рассматривают возможность ведения бизнеса в России. Еще до начала полномасштабной войны это была токсичная бизнес-среда.

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Риски ведения бизнеса в России

Бизнес в России пронизан коррупцией, насилием, рейдерством и другими опасными явлениями.

Я знаю это из собственного опыта, потому что стал наглядным примером того, что может пойти не так, если инвестировать в Россию. Я был крупнейшим иностранным инвестором. Меня выслали из России. Наши офисы обыскали, документы изъяли, чтобы похитить из нашей компании и из бюджета России 230 миллионов долларов, уплаченных налогами,

– сказал Уильям Браудер.

Он добавил, что его адвокат Сергей Магнитский разоблачил это преступление. После этого его арестовали, пытали в течение 358 дней и убили в следственном изоляторе.

Я предостерегаю всех, кто планирует инвестировать в Россию: вы рискуете не только деньгами, но и жизнью,

– подчеркнул Браудер.

Также он заявил, что если бы США действительно захотели, то могли бы экономически уничтожить Россию. И если бы это решение было принято и реализовано разумно, для Владимира Путина все могло бы закончиться очень плохо. Единственная часть российской экономики, которая до сих пор не находится под жесткими санкциями, – это нефть. Россия и в дальнейшем экспортирует нефть. Если США пригрозят другим странам санкциями за ее покупку – те прекратят импорт.

Он добавил, что если Россия не сможет продавать нефть – Владимир Путин останется без денег на войну. И тогда он будет вынужден пойти на уступки. Но пока Дональд Трамп этого не сделал.

Если бы США заявили индийским нефтеперерабатывающим заводам: если вы покупаете российскую нефть, мы введем санкции против вас и всех, кто с вами сотрудничает, – я гарантирую, что уже в следующую минуту индийские НПЗ прекратили бы покупать российскую нефть. У них не осталось бы другого выбора, кроме как остановить импорт российских нефти и газа из-за санкций,

– подчеркнул он.

Браудер также подчеркнул, что Россия нанесла Украине ущерб на сумму около 500 миллиардов долларов, и она должна за это заплатить. Замороженные российские активы должны быть использованы для обороны Украины, если война будет продолжаться, или для восстановления – когда она завершится.