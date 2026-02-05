Помогает производить "Уралы" и готовится скрываться в ЕС: расследование об инженере Адамовиче

Алексей Адамович из Беларуси помогает россиянам производить военные грузовики "Урал". Расследователи назвали его инженером-призраком и раскрыли, что Адамович готовит себе запасной аэродром в Евросоюзе.

О теневом инженере войны говорится в расследовании частной аналитической разведывательной компании Dallas. Именно Адамович является ключевой фигурой, которая позволяет работать на оборонку российскому заводу УралАз.

Кто такой Алексей Адамович, который помогает россиянам воевать?

Расследователи написали, что этот инженер будто смазывает колеса войны. Хоть и не воюет сам, он создает условия для войны против Украины.

Адамовичу 47, он более 20 лет работал на Минском автомобильном заводе (МАЗ). За это время специалист накопил много знаний о производственных процессах МАЗа, технических характеристиках продукции и механизмах закупок и сети поставщиков.

В 2023 году Адамович официально занял должность начальника коммерческого отдела ОАО "Михановичский логистический центр" (МЛЦ). Это связанная с государством структура, которая выполняет функцию компании-прикрытия. МЛЦ обеспечивает закупки для производственных линий МАЗа.

Адамович не считает себя торговцем оружием; он действует как специалист по закупкам, решающий логистические проблемы. Однако результат его работы – это грузовики, которые российские войска используют для уничтожения украинских городов. И это превращает его профессионализм в соучастие в военных преступлениях. Кейс Адамовича также разоблачает слабость западной архитектуры санкций, – говорится в расследовании.

Инженер с 2023 года выполняет роль важного посредника, который соединяет подсанкционных российских производителей с азиатскими поставщиками компонентов. И эта роль делает его незаменимым для военных усилий Москвы.

Важнейший клиент Адамовича – автомобильный завод "Урал" (УралАЗ) в городе Миас Челябинской области России. Именно военные "Уралы" с символами V и Z увидели украинцы 24 февраля 2022 года.

Россиянам помогает Китай – и в презентациях для российского рынка китайская компания открыто указывает, что ее продукция подходит для военного применения.

Мы разоблачили тайную схему поставки компонентов которые белорусский завод МАЗ закупает у северокорейской компании Chosun Kyonghun 1. Свежие контракты подписаны в 2025 году и являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН 2375 и 2397, которые полностью запрещают любую торговлю с КНДР,

– акцентируют расследователи Dallas.

Интересно, что сам Адамович готовит себе запасной аэродром в Европе. Он хочет получить карту поляка и указал в соответствующем заявлении, что его дед и бабушка были гражданами Польши. И даже предоставил архивные доказательства их присутствия в списках избирателей в Сейм.

