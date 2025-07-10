Скандал с домогательствами в ЛНУ: профессор Лось хочет восстановиться в должности и отвергает обвинения

Во Львове в четверг, 10 июля, состоялось судебное заседание по делу об увольнении из Львовского университета имени Ивана Франко Иосифа Лося. 87-летнего преподавателя факультета журналистики обвиняют в домогательствах.

Он хочет восстановиться в должности, отсудить зарплату за время вынужденного прогула и отвергает все обвинения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Что сказал Иосиф Лось на заседании суда

Отмечается, что во время заседания Иосиф Лось не слышал и не понимал вопросов судьи, а потому нуждался в подсказках адвоката. Последний говорил, что причина в почтенном возрасте его подзащитного.

Те аргументы не соответствуют действительности, факты не соответствуют действительности. Мне приписывают факты, которые не имеют оснований. Я не совершал каких-либо аморальных действий. Ни с того ни с сего появились такие факты,

– заявил профессор в судебном зале.

Он говорил о своем авторитете во многих странах, в мировой прессе, называл себя "золотым профессором Польши", а также отмечал, что может заручиться поддержкой тысяч бывших студентов.

Профессор уверял, что называл студенток "свиньями и пацанами" только на эмоциях и что никаких интимных контактов на работе не имел.

"Я не обращался в суд, чтобы это опровергать, но журналисты и политики во всем мире начали очень негативно это все оценивать. Потому что это унижение чести университета... За 53 года никто ни разу не отказался посещать мои лекционные занятия", – заявил Иосиф Лось.

Прокомментировал он и свое увольнение. Считает, что на комиссию давили.

Также адвокат преподавателя заявил, что "нет четких фактов", которые подтверждали бы аморальные действия преподавателя.

Я 10 лет работал в Польше, в Жешувском университете. Там всесторонне меня анализировали, отвечаю ли я физически... На основе фактов и концепций... Слава Богу, я чувствую себя хорошо. Я хочу учить,

– сказал Лось.

Всего по делу Лося было уже 2 заседания. После последнего он выходил из суда под крики активисток "Феминистической мастерской" – они против его восстановления в должности.

"Я всем вам желаю, чтобы ваши материалы печатали на французском языке. Недавно приезжали из Франции и мои публикации переводят на французский язык, я вам желаю, чтобы вы дожили до тех времен, а остальные провокации", – также процитировало Лося Общественное.

На 17 июля запланировано 3 заседания по этому делу.

Что известно об обвинениях в отношении Иосифа Лося

Напомним, что 25 февраля 2025 года журналистка NGL.media Екатерина Родак первой решилась рассказать о домогательствах со стороны Лося.

Она опубликовала сообщение в Facebook, в комментариях к которому собрали десятки бывших студенток с похожими историями.

Профессора отстранили от работы в университете на следующий день, а уволили – 5 марта.

Представитель Львовского университета Василий Медвидь отметил, что увольнение преподавателя требовали нынешние студенты. Они отказывались ходить на занятия к профессору, который себя дискредитировал.